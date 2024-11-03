Экс-губернатор Омской области Александр Бурков готовит возвращение в большую политику

Posted 3 ноября, 11:43
Published 3 ноября, 11:43
Modified 3 ноября, 11:45
Updated 3 ноября, 11:45
По информации Telegram-канала «УралИнфоЗавод», бывший глава Омской области не намерен просто так отказаться от политической деятельности: как отмечают авторы канала, ссылаясь на свои источники, не исключено, что первая информация о возможном возвращении Александра Буркова в большую политику может появиться уже в ближайшее время.
На это указывает большое количество самых разных слухов, наводнивших информационное поле Уральского федерального округа — некоторые источники, по словам автора сообщения, отмечают как минимум две встречи Александра Буркова с Артемом Жогой — полномочным представителем Президента РФ на Урале, где мог обсуждаться целый ряд вопросов.
Однако вероятное направление будущей политической деятельности, как отмечает автор, все еще неизвестно — инсайдеры упомянутого Telegram-канала сообщают о трех возможных постах, на которые может претендовать экс-губернатор Омской области.
Среди подобных вариантов источники «УралИнфоЗавода» называют как возвращение в состав Государственной Думы РФ в 2026 году (напомним, что Александр Бурков являлся депутатом V, VI, VII созывов), так и возможные претензии на пост сенатора от Свердловской области.
Однако, в сообщении также и отмечается вероятность заявления об амбициях на должность губернатора того же региона, после завершения срока полномочий действующего губернатора, Евгения Кувайшева.
Напомним, сейчас Александр Бурков занимает должность заместителя генерального директора по персоналу концерна «Уралвагонзавод» — о его новом месте работы стало известно спустя несколько месяцев после отставки в марте 2023 года.