Экс-губернатор Омской области Александр Бурков готовит возвращение в большую политику

По информации Telegram-канала «УралИнфоЗавод», бывший глава Омской области не намерен просто так отказаться от политической деятельности: как отмечают авторы канала, ссылаясь на свои источники, не исключено, что первая информация о возможном возвращении Александра Буркова в большую политику может появиться уже в ближайшее время.