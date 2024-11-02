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Posted 2 ноября, 07:46

Published 2 ноября, 07:46

Modified 2 ноября, 08:05

Updated 2 ноября, 08:05

Иллюстрация

Всех сдует: омичей предупредили о штормовом ветре и непогоде на ноябрьских выходных

2 ноября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В ближайшие дни Омская область столкнется со штормовым ветром и похолоданием

Начиная с воскресенья, 4 ноября, порывы ветра в регионе будут достигать 16-21 м/с.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили неутешительный прогноз погоды на ближайшие ноябрьские выходные. Уже завтра, 3 ноября, в регионе усилится юго-западный ветер. Его порывы достигнут 16-21 метра в секунду.

Непогода сохранится и в выходной понедельник, 4 ноября. В этот день порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Местами похолодает до -5 градусов. На дорогах образуется гололед. В первый рабочий день на следующей неделе, 5 ноября, температура продолжит понижаться: ночью на градусниках можно будет увидеть -3…-8.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В МЧС предупредили, что в воскресенье и понедельник из-за сильного ветра не исключены повреждения линий связи и электропередачи, срыв кровли и падение различных конструкций. При ЧС омичам стоит звонить в дежурную смену по номерам 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 либо в ЕДДС города 78-78-78.

Кстати, в эти дни в регионе прогнозируют еще и мощные снегопады. Подробности — в нашем материале.

Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#МЧС#Предупреждение#Новости#Ветер#Штормовой ветер#Шторм
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