Всех сдует: омичей предупредили о штормовом ветре и непогоде на ноябрьских выходных

Posted 2 ноября, 07:46
Published 2 ноября, 07:46
Modified 2 ноября, 08:05
Updated 2 ноября, 08:05
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили неутешительный прогноз погоды на ближайшие ноябрьские выходные. Уже завтра, 3 ноября, в регионе усилится юго-западный ветер. Его порывы достигнут 16-21 метра в секунду.
Непогода сохранится и в выходной понедельник, 4 ноября. В этот день порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Местами похолодает до -5 градусов. На дорогах образуется гололед. В первый рабочий день на следующей неделе, 5 ноября, температура продолжит понижаться: ночью на градусниках можно будет увидеть -3…-8.
В МЧС предупредили, что в воскресенье и понедельник из-за сильного ветра не исключены повреждения линий связи и электропередачи, срыв кровли и падение различных конструкций. При ЧС омичам стоит звонить в дежурную смену по номерам 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 либо в ЕДДС города 78-78-78.
Кстати, в эти дни в регионе прогнозируют еще и мощные снегопады. Подробности — в нашем материале.