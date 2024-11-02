Всех сдует: омичей предупредили о штормовом ветре и непогоде на ноябрьских выходных

Непогода сохранится и в выходной понедельник, 4 ноября. В этот день порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Местами похолодает до -5 градусов. На дорогах образуется гололед. В первый рабочий день на следующей неделе, 5 ноября, температура продолжит понижаться: ночью на градусниках можно будет увидеть -3…-8.