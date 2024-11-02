В омском минприроды переназначили заместителя министра Александра Володева

Posted 2 ноября, 07:26
Published 2 ноября, 07:26
Modified 2 ноября, 07:28
Updated 2 ноября, 07:28
В омском минприроды переназначили заместителя главы ведомства. Такое распоряжение накануне, 1 ноября, подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.
«Назначить Володева Александра Александровича заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области — руководителем департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 2 ноября 2024 года сроком на один год», — говорится в документах.
Володев родился в Таре в 1969 году. Работает в региональном правительстве с 2005 года в различных министерствах. В мае 2021 года назначен заместителем министра природы.