gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 07:26

Published 2 ноября, 07:26

Modified 2 ноября, 07:28

Updated 2 ноября, 07:28

Александр Володев

В омском минприроды переназначили заместителя министра Александра Володева

2 ноября 2024, 07:26
Фото: Портал правительства Омской области. Александр Володев
Срок его полномочий составит 1 год. Володев будет руководить в ведомстве департаментом экологической безопасности, как и прежде.

В омском минприроды переназначили заместителя главы ведомства. Такое распоряжение накануне, 1 ноября, подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.

«Назначить Володева Александра Александровича заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области — руководителем департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 2 ноября 2024 года сроком на один год», — говорится в документах.

Володев родился в Таре в 1969 году. Работает в региональном правительстве с 2005 года в различных министерствах. В мае 2021 года назначен заместителем министра природы.

Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло громкое назначение
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Минприроды#Назначение#Александр Володев#Дмитрий Ушаков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика