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Posted 2 ноября, 13:17

Published 2 ноября, 13:17

Modified 2 ноября, 13:20

Updated 2 ноября, 13:20

В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска

В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска

2 ноября 2024, 13:17
Фото: 1MI.
Также пилоты столкнулись с недостоверными показаниями приборной скорости.

Вчера вечером самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из Омска в Москву, столкнулся с неожиданными проблемами. Во время снижения высоты в 70 километрах от столицы экипаж доложил о сильном обледенении лайнера и недостоверных показаниях приборной скорости.

Из-за этого пилотам пришлось временно перевести воздушное судно в набор высоты. Несмотря на неполадки, самолет успешно сел в Домодедово, рассказали в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Ранее в омском аэропорту рассказали, как обрабатывают лайнеры от льда и снега. Интересно, что этот процесс происходит прямо перед вылетом, тогда, когда пассажиры уже сидят в самолете.

Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
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