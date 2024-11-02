В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска

Posted 2 ноября, 13:17
Published 2 ноября, 13:17
Modified 2 ноября, 13:20
Updated 2 ноября, 13:20
Вчера вечером самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из Омска в Москву, столкнулся с неожиданными проблемами. Во время снижения высоты в 70 километрах от столицы экипаж доложил о сильном обледенении лайнера и недостоверных показаниях приборной скорости.
Из-за этого пилотам пришлось временно перевести воздушное судно в набор высоты. Несмотря на неполадки, самолет успешно сел в Домодедово, рассказали в телеграм-канале «Авиаинцидент».
Ранее в омском аэропорту рассказали, как обрабатывают лайнеры от льда и снега. Интересно, что этот процесс происходит прямо перед вылетом, тогда, когда пассажиры уже сидят в самолете.