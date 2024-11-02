Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер

Posted 2 ноября, 06:25
Published 2 ноября, 06:25
Modified 2 ноября, 06:27
Updated 2 ноября, 06:27
Стало известно, что в зоне СВО, исполняя служебный долг, погиб 26-летний омич Николай Кубрин. Об утрате сообщили в Омской региональной федерации роллер спорта.
Молодой человек активно увлекался спортом. Спортивная карьера Кубрина началась с хоккейной школы «Авангард», затем в 2014 году омич стал заниматься конькобежным спортом, через пять лет получил звание мастера спорта по этому виду. А в 2021 году в жизни молодого человека появился роллер спорт.
«Был членом сборной Омской области по роллер спорту, выступал на Чемпионате России. Гибель Николая большая утрата для омского спорта», — отметили в федерации.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.