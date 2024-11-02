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Posted 2 ноября, 06:25

Published 2 ноября, 06:25

Modified 2 ноября, 06:27

Updated 2 ноября, 06:27

В зоне СВО погиб 26-летний спортсмен из Омска

Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер

2 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI.

В зоне СВО погиб 26-летний спортсмен из Омска

Омич долгое время занимался разными видами спорта: хоккеем, конькобежным и роллер спортом.

Стало известно, что в зоне СВО, исполняя служебный долг, погиб 26-летний омич Николай Кубрин. Об утрате сообщили в Омской региональной федерации роллер спорта.

Молодой человек активно увлекался спортом. Спортивная карьера Кубрина началась с хоккейной школы «Авангард», затем в 2014 году омич стал заниматься конькобежным спортом, через пять лет получил звание мастера спорта по этому виду. А в 2021 году в жизни молодого человека появился роллер спорт.

«Был членом сборной Омской области по роллер спорту, выступал на Чемпионате России. Гибель Николая большая утрата для омского спорта», — отметили в федерации.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Юлия Истомина#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Сво#Участник СВО#Конькобежный спорт
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