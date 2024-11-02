Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер

Молодой человек активно увлекался спортом. Спортивная карьера Кубрина началась с хоккейной школы «Авангард», затем в 2014 году омич стал заниматься конькобежным спортом, через пять лет получил звание мастера спорта по этому виду. А в 2021 году в жизни молодого человека появился роллер спорт.