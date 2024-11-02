Треш-блогер Фрося плюнула в лицо Мии Бойки из-за скандала с девочкой-квадробером

Позже выяснилось, что треш-блогер повела себя так из-за летнего скандала с девочкой-квадробером, в котором была замешана Бойка. В личном телеграм-канале Фрося рассказала, что своим поступком она хотела поддержать восьмилетнюю Марьяну, которая вышла на сцену во время концерта Бойки в Надыме костюме кошки. Тогда певица посмеялась над девочкой и спросила: «Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?».