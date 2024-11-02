Треш-блогер Фрося плюнула в лицо Мии Бойки из-за скандала с девочкой-квадробером

Posted 2 ноября, 10:16
Published 2 ноября, 10:16
Modified 2 ноября, 10:20
Updated 2 ноября, 10:20
Во время съемок YouTube-шоу «50 хейтеров» треш-блогер Фрося плюнула в лицо Мия Бойка, крикнув после этого: «Гори в аду, тварь!». Ситуация шокировала зрителей и ведущего, но певица не стала развивать конфликт и проигнорировала поведение Фроси.
Позже выяснилось, что треш-блогер повела себя так из-за летнего скандала с девочкой-квадробером, в котором была замешана Бойка. В личном телеграм-канале Фрося рассказала, что своим поступком она хотела поддержать восьмилетнюю Марьяну, которая вышла на сцену во время концерта Бойки в Надыме костюме кошки. Тогда певица посмеялась над девочкой и спросила: «Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?».
«Касаемо ситуации, я считаю, что я права, на тех, кто не согласен, мне плевать. Вы все переобулись в один момент. Сначала вы говорите, что бедная Марьяша, как с ней поступили, что это плохо. Но когда Мия Бойка прилетает карма, вы сразу такие: „Как так можно вообще с артистом поступить?“» — считает Фрося.
Кроме того, девушка назвала свои действия вполне уместными, так как формат шоу — общение с хейтерами, а она — хейтер Мии Бойки.
«Шоу было про хейтеров и это было уместно сделать, я ее хейтер. Если вы против моей позиции, что я поступила как-то неправильно, ведь она получила „ответку“, а не просто так ей плюнула, то вы автоматически поддерживаете физическое и моральное насилие, давление над ребенком», — заявила блогер.
При этом пользователи сети негативно отреагировали на поведение треш-блогера, назвав его низким и выходящим за всякие рамки.
«Чтобы быть на стороне ребенка, не обязательно плевать кому-то в лицо»
«Неадекватное поведение, Фрося снова выделилась»
«Если честно, это больше похоже на показуху, а не на желание защитить ребенка», — пишут зрители.
Ситуацию прокомментировал и ведущий шоу Егорик. Он также негативно отнесся к действиям Фроси и заявил, что Mia Boyka не заслуживает такого отношения. Более того, организаторы предположили, что Фрося захочет «похайповать» на скандале, поэтому заранее заблюрили ей лицо и договорились о неразглашении. Однако блогер решила поступить по-своему.
«Она решила нарушить наш договор о неразглашении и опубликовала, что это сделала именно она. Это показатель того, что я должен быть еще более внимательным, более жестким в правилах и в контроле во время съемок. Это моя вина. Я прошу прощения у Mia Boyka», — рассказал Егорик.
Источник: the voice mag