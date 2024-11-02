«Тонем с прошлой осени»: омичи — о ситуации с потопом в Осташково

Posted 2 ноября, 04:57
Published 2 ноября, 04:57
Modified 2 ноября, 04:59
Updated 2 ноября, 04:59
Омичи возмутились бездействию со стороны властей в затопленных дачных кооперативах в Осташково. Город55 накануне, 1 ноября, провел стрим с пострадавших территорий и показал, как сейчас выглядят участки.
Владельцы дач оставили десятки гневных комментариев. Вот некоторые из них:
«Да, тонем с прошлой осени и все, что было нажито непосильным честным трудом за многие годы мы, в основном пенсионеры, потеряли. Вымокли все деревья, кустарники, ягоды, цветы и частично строения. Все лето ходили в резиновых сапогах чтобы хотя бы контролировать ситуацию» — сообщила Надежда Крюкова.
«Очень страшно, что ничего не меняется после всех обращений и обещаний. А люди потеряли все, что долгие годы строили, выращивали. А сколько пожилых людей потеряли здоровье за этот год, глядя на свои затопленные участки», — посетовала Марина Каширина.
«Такое ощущение, что стало еще хуже, чем было в конце июля-начале августа. Такой сюрприз нам преподнесен к зиме, что даже не верится, что такое возможно в цивилизованной стране. Просто вся вода вернулась обратно, только теперь впереди у нас нет пары месяцев для откачки», — рассказала Екатерина Демченко.
«Куда смотрит следком? Почему не реагирует Бастрыкин? Сколько можно уже людей мучить?» — отреагировал подписчик тг-канала Город55.
Проблему прокомментировали в министерстве региональной безопасности Омской области. В ведомстве все еще пытаются выяснить причины потопа, которые и так уже давно озвучены. О сроках ликвидации последствий, даже примерных — ни слова.
По ситуации, сложившейся на территории ряда СНТ, сообщаем, что правительством Омской области совместно с компетентными органами власти принимаются все возможные меры по решению данной проблемы. До 30 ноября 2024 года запланировано установление причин подтопления ряда СНТ. После установления причин, будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций», — сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают 11 насосных станций, что позволяет снизить уровень воды. Однако в работу служб вмешивается погода. На прошлой неделе откачку останавливали из-за колебаний температуры. Два насоса вышли из строя.