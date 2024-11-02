Суши вместо пекарен: как за год изменился общепит в Омске

Аналитики 2ГИС выяснили, что в России количество заведений общепита с октября 2023 года выросло на 5%. Что касается Омска: в нашем городе за год стало на 55% больше суши-баров (теперь насчитывается 62 таких заведения). А вот традиционные бары открываются реже.