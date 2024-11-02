Суши вместо пекарен: как за год изменился общепит в Омске

Posted 2 ноября, 05:59
Published 2 ноября, 05:59
Modified 2 ноября, 06:01
Updated 2 ноября, 06:01
Аналитики 2ГИС выяснили, что в России количество заведений общепита с октября 2023 года выросло на 5%. Что касается Омска: в нашем городе за год стало на 55% больше суши-баров (теперь насчитывается 62 таких заведения). А вот традиционные бары открываются реже.
«Заметно больше стало точек безалкогольных напитков — +31%, всего 51 точка в городе. Продолжают расти заведения схожего формата — точки кофе, которых за год в Омске стало больше на 18%, а всего в городе сейчас работает 111 таких заведений. Как и в Новосибирске, в Омске сократилось количество пекарен — за год их стало меньше на 9%, до 280 точек», — рассказали аналитики 2ГИС.
В городе больше всего суши-заведений открылись в Кировском районе. Там же, по оценкам пользователей 2ГИС, и самые высокорейтинговые суши-бары.