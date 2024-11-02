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Posted 2 ноября, 05:59

Published 2 ноября, 05:59

Modified 2 ноября, 06:01

Updated 2 ноября, 06:01

Суши вместо пекарен: как за год изменился общепит в Омске

Суши вместо пекарен: как за год изменился общепит в Омске

2 ноября 2024, 05:59
Фото: 1MI.
По информации 2ГИС, самые высокорейтинговые заведения с суши находятся в Кировском округе.

Аналитики 2ГИС выяснили, что в России количество заведений общепита с октября 2023 года выросло на 5%. Что касается Омска: в нашем городе за год стало на 55% больше суши-баров (теперь насчитывается 62 таких заведения). А вот традиционные бары открываются реже.

«Заметно больше стало точек безалкогольных напитков — +31%, всего 51 точка в городе. Продолжают расти заведения схожего формата — точки кофе, которых за год в Омске стало больше на 18%, а всего в городе сейчас работает 111 таких заведений. Как и в Новосибирске, в Омске сократилось количество пекарен — за год их стало меньше на 9%, до 280 точек», — рассказали аналитики 2ГИС.
Фото: Предоставлено 2ГИС

В городе больше всего суши-заведений открылись в Кировском районе. Там же, по оценкам пользователей 2ГИС, и самые высокорейтинговые суши-бары.

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#Ольга Скворцова#Аналитика#Омск#Общепит#2ГИС#Рестораны
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