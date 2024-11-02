Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы

Posted 2 ноября, 06:12
Published 2 ноября, 06:12
Modified 2 ноября, 06:14
Updated 2 ноября, 06:14
Хоккейный агент Владимира Ткачева рассказал «Чемпионату», когда игрок выйдет на лед и как проходит процесс восстановления спортсмена. По словам Шуми Бабаева, хоккеисту предстоит пройти второй этап реабилитации в Германии.
«После него Владимир выйдет на лед и приступит к тренировкам по индивидуальному плану. Лечение закончено, идёт процесс восстановления. Ткачев уже ходит сам, без костылей», — рассказал Бабаев.
Напомним, нападающий хоккейного клуба «Авангард» Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной разминки. Это произошло еще летом.
Отметим, что недавно в Германии состоялась встреча Ткачева и немецкого фан-клуба команды — German Hawks. Подробнее об этом — в нашем материале.