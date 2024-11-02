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Posted 2 ноября, 06:12

Published 2 ноября, 06:12

Modified 2 ноября, 06:14

Updated 2 ноября, 06:14

Агент лидера «Авангарда» Ткачева рассказал, когда хоккеист восстановится

Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы

2 ноября 2024, 06:12
Фото: 1MI.

Агент лидера «Авангарда» Ткачева рассказал, когда хоккеист восстановится

Сейчас у хоккеиста проходит процесс восстановления.

Хоккейный агент Владимира Ткачева рассказал «Чемпионату», когда игрок выйдет на лед и как проходит процесс восстановления спортсмена. По словам Шуми Бабаева, хоккеисту предстоит пройти второй этап реабилитации в Германии.

«После него Владимир выйдет на лед и приступит к тренировкам по индивидуальному плану. Лечение закончено, идёт процесс восстановления. Ткачев уже ходит сам, без костылей», — рассказал Бабаев.

Напомним, нападающий хоккейного клуба «Авангард» Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной разминки. Это произошло еще летом.

Отметим, что недавно в Германии состоялась встреча Ткачева и немецкого фан-клуба команды — German Hawks. Подробнее об этом — в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Травма#Восстановление#Владимир Ткачев#Реабилитация#Германия
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