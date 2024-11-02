Советником Виталия Хоценко стала бывшая сотрудница «ТелеОмск-АКМЭ»

Posted 2 ноября, 09:32
Published 2 ноября, 09:32
Modified 2 ноября, 10:12
Updated 2 ноября, 10:12
У губернатора Омской области Виталия Хоценко появился новый советник. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, речь идет об Ольге Прудниковой. Это уроженка Омска, журналистка, работавшая на «ТелеОмск-АКМЭ», а потом продолжившая карьеру в других регионах.
Прудникова работала заместителем главы департамента информации и начальником управления стратегического планирования в правительстве Ямало-Ненецкого АО, была заместителем главы аппарата правительства и вице-губернатора по внутренней политике Ставропольского края, директором департамента управления делами и кадровой политики в федеральном Минфине. Теперь, после 16 лет отсутствия, она возвращается в Омск.
В начале сентября Город55 писал о том, что в несколько структур областного правительства требуются советники. Согласно официальному объявлению о вакансиях, зарплата таких должностных лиц составляет от 45 до 60 тысяч рублей в месяц.