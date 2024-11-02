Советником Виталия Хоценко стала бывшая сотрудница «ТелеОмск-АКМЭ»

Прудникова работала заместителем главы департамента информации и начальником управления стратегического планирования в правительстве Ямало-Ненецкого АО, была заместителем главы аппарата правительства и вице-губернатора по внутренней политике Ставропольского края, директором департамента управления делами и кадровой политики в федеральном Минфине. Теперь, после 16 лет отсутствия, она возвращается в Омск.