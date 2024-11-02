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Posted 2 ноября, 09:32

Published 2 ноября, 09:32

Modified 2 ноября, 10:12

Updated 2 ноября, 10:12

У омского губернатора Хоценко появился новый советник

Советником Виталия Хоценко стала бывшая сотрудница «ТелеОмск-АКМЭ»

2 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI.

У омского губернатора Хоценко появился новый советник

Ольга Прудникова работала на Ямале и в Ставрополье.

У губернатора Омской области Виталия Хоценко появился новый советник. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, речь идет об Ольге Прудниковой. Это уроженка Омска, журналистка, работавшая на «ТелеОмск-АКМЭ», а потом продолжившая карьеру в других регионах.

Прудникова работала заместителем главы департамента информации и начальником управления стратегического планирования в правительстве Ямало-Ненецкого АО, была заместителем главы аппарата правительства и вице-губернатора по внутренней политике Ставропольского края, директором департамента управления делами и кадровой политики в федеральном Минфине. Теперь, после 16 лет отсутствия, она возвращается в Омск.

В начале сентября Город55 писал о том, что в несколько структур областного правительства требуются советники. Согласно официальному объявлению о вакансиях, зарплата таких должностных лиц составляет от 45 до 60 тысяч рублей в месяц.

До 60 тысяч. В Омске ищут советников губернатора, начальников и специалистов
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Советники#Ольга Прудникова
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