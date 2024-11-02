Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске

Posted 2 ноября, 04:53
Published 2 ноября, 04:53
Modified 2 ноября, 05:19
Updated 2 ноября, 05:19
С начала ноября Омскую область настигла непогода. В регионе уже второй день идет снег, при этом накануне, 1 ноября, горожане заметили, что на улицах города до сих пор стоят желтые самокаты для аренды.
У омичей это вызвало некоторое беспокойство — по их мнению, кататься на двухколесном транспорте в такую погоду «просто опасно». Город55 узнал в Whoosh, когда же самокаты уберут с городских улиц. Оказывается, за ночь представители компании за ночь собрали почти все самокаты.
«Действительно, погода в городе стала совсем неподходящей для поездок. В пятницу мы приступили к уборке самокатов. В небольшом количестве их еще можно встретить на улицах Омска, но сезон поездок уже завершился», — рассказал Городу55 представитеоь Whoosh Денис Балакирев.
Также в организации рассказали, что 2024 год стал рекордным для кикшеринга в Омске. Среднее количество поездок на активного пользователя выросло на 25% в сравнении с прошлым сезоном и составило 11. Суммарно в течение сезона омичи проехали более 2,5 миллионов километров на самокатах сервиса.
В основном пользователи катаются по одним и тем же маршрутам: чаще всего от жилых кварталов до остановок, офисов и торговых центров. Самыми популярными улицами для поездок стали проспект Мира, Красный путь и Химиков.
Прокатиться снова можно будет уже следующей весной, когда погода станет более подходящей для поездок.