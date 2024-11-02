Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске

Также в организации рассказали, что 2024 год стал рекордным для кикшеринга в Омске. Среднее количество поездок на активного пользователя выросло на 25% в сравнении с прошлым сезоном и составило 11. Суммарно в течение сезона омичи проехали более 2,5 миллионов километров на самокатах сервиса.

