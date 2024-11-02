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Posted 2 ноября, 12:50

Published 2 ноября, 12:50

Modified 2 ноября, 12:52

Updated 2 ноября, 12:52

Бастрыкин заинтересовался ржавой водой, бегущей из кранов жителей Омской области

Ржавчина из кранов: в Омской области жители снова жалуются на грязную воду

2 ноября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.

Бастрыкин заинтересовался ржавой водой, бегущей из кранов жителей Омской области

В поселке Кормиловка Омской области жители продолжают страдать от некачественной воды, несмотря на то, что в прошлом году была запущена станция очистки. Александр Бастрыкин вновь взял ситуацию под контроль.

В поселке Кормиловка, расположенном в Омской области, проблемы с водоснабжением беспокоят местных жителей на протяжении долгого времени. Вода, поступающая из кранов, обычно содержит ржавчину и различные примеси, что делает ее непригодной как для питья, так и для бытовых нужд. Эта ситуация создает серьезные трудности для жизни и здоровья жителей.

В прошлом году была запущена локальная станция очистки в рамках федерального проекта «Чистая вода», однако, к сожалению, ее мощности не хватило для того, чтобы обеспечить качественное водоснабжение всей Кормиловки. Местные жители, испытывающие постоянные проблемы с водой, уже неоднократно обращались с жалобами в различные органы, однако ситуация по-прежнему остается без изменений.

Широкая огласка данной проблемы в СМИ привела к тому, что ранее Александр Бастрыкин уже инициировал проверку состояния водоснабжения в поселке. Он распорядился представить доклад по этому вопросу. В то же время, расследование, которое проводило Следственное управление было прекращено, не дав необходимых результатов.

Тем не менее, несмотря на завершение расследования, недовольство среди жителей Кормиловки не утихает. Александр Бастрыкин снова взял этот вопрос под личный контроль. Он поручил Виталию Батищеву, руководителю следкома по Омской области, возобновить расследование и подготовить детальный отчет о его результатах.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#СМИ#Водоснабжение#Расследование#Новости#Александр Бастрыкин#Проблемы с водой#Следственное управление#Чистая вода#Жалобы жителей#Кормиловка#Транспортная доступность
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