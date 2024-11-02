Ржавчина из кранов: в Омской области жители снова жалуются на грязную воду

В поселке Кормиловка, расположенном в Омской области, проблемы с водоснабжением беспокоят местных жителей на протяжении долгого времени. Вода, поступающая из кранов, обычно содержит ржавчину и различные примеси, что делает ее непригодной как для питья, так и для бытовых нужд. Эта ситуация создает серьезные трудности для жизни и здоровья жителей.