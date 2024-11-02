Ржавчина из кранов: в Омской области жители снова жалуются на грязную воду

Posted 2 ноября, 12:50
Published 2 ноября, 12:50
Modified 2 ноября, 12:52
Updated 2 ноября, 12:52
В поселке Кормиловка, расположенном в Омской области, проблемы с водоснабжением беспокоят местных жителей на протяжении долгого времени. Вода, поступающая из кранов, обычно содержит ржавчину и различные примеси, что делает ее непригодной как для питья, так и для бытовых нужд. Эта ситуация создает серьезные трудности для жизни и здоровья жителей.
В прошлом году была запущена локальная станция очистки в рамках федерального проекта «Чистая вода», однако, к сожалению, ее мощности не хватило для того, чтобы обеспечить качественное водоснабжение всей Кормиловки. Местные жители, испытывающие постоянные проблемы с водой, уже неоднократно обращались с жалобами в различные органы, однако ситуация по-прежнему остается без изменений.
Широкая огласка данной проблемы в СМИ привела к тому, что ранее Александр Бастрыкин уже инициировал проверку состояния водоснабжения в поселке. Он распорядился представить доклад по этому вопросу. В то же время, расследование, которое проводило Следственное управление было прекращено, не дав необходимых результатов.
Тем не менее, несмотря на завершение расследования, недовольство среди жителей Кормиловки не утихает. Александр Бастрыкин снова взял этот вопрос под личный контроль. Он поручил Виталию Батищеву, руководителю следкома по Омской области, возобновить расследование и подготовить детальный отчет о его результатах.
Напомним, что Бастрыкин также обратил внимание на обсуждаемую в социальных сетях проблему транспортной доступности в поселке Лесной. Он взял под контроль проверку состояния дорог в этом районе.