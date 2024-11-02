Роскошь и комфорт за 70 млн рублей: какие двухуровневые квартиры продают в Омске

Как говорится в объявлении, в доме всего 7 этажей. Из них 2 и 3 этажи как раз занимает квартира. На первом этаже двухуровневой квартиры находятся гостевая, прихожая, один из туалетов и даже сауна. На втором — гостиная, кухня, три спальни и рабочий кабинет. Всего здесь три санузла, паркетный пол, мраморные подоконники, а мебель выполнена из массива дуба.