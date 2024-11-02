Роскошь и комфорт за 70 млн рублей: какие двухуровневые квартиры продают в Омске

Posted 2 ноября, 03:58
Published 2 ноября, 03:58
Modified 2 ноября, 04:00
Updated 2 ноября, 04:00
Двухуровневые квартиры в новостройках распространены в больших городах, где хочется много простора, а ехать за город очень долго. В Омске также представлены варианты такого жилья. Стоимость двухуровневых квартир часто выше в сравнении с одноуровневыми, так как построить такую квартиру, получить все разрешения и соблюдать технику безопасности гораздо сложнее.
В материале Города55 смотрим на самые дорогие двухуровневые квартиры, которые выставлены на продажу.
Самый дорогой вариант расположен в центре Омска на Красина, 6. Двухуровневая квартира общей площадью 326 кв. м ищет своего покупателя за 72 570 000 рублей. Как говорится в объявлении, здесь выполнен дизайнерский ремонт с использованием эксклюзивных материалов. Из окон открывается потрясающий вид на реку Иртыш, а утром и вечером можно наблюдать за рассветами и закатами.
Квартира включает в себя семь изолированных комнат, что позволяет каждому члену семьи наслаждаться личным пространством. Здесь два туалета и даже сауна. Квартира находится на 8 этаже восьмиэтажного дома, построенного в 2006 году. Площадь одной только кухни составляет впечатляющие 46 кв. м.
Территория двора огорожена, а на улице расположена детская площадка, высажены декоративные кустарники и растения.
Следующий вариант находится на улице Волочаевская, 11/1 в центре города. Квартира общей площадью 227 квадратных метров продается за 30 млн рублей. Здесь пять огромных комнат, просторная и светлая гостиная с панорамными окнами, три спальни с гардеробными, большая кухня.
В квартире предусмотрены два санузла. Балкон и вовсе похож на отдельную комнату — его площадь составляет 30 кв. м. В каждой комнате установлены кондиционеры.
На фотографиях можно заметить, что интерьер квартиры выполнен в золотых тонах, на стенах венецианская штукатурка, паркет постелен из натурального дерева, межкомнатные двери выполнены из деревянного массива. Также покупателю предлагают полный комплект кухонной мебели вместе с бытовой техникой.
Третий вариант предлагается любителям Левого берега. Пятикомнатная роскошная квартира площадью 225,7 кв. м находится на проспекте Комарова, 22. Стоимость ее составляет 26 900 000 рублей.
Это жилье отличается не только современным дизайнерским ремонтом, но и продуманной планировкой, которая произведет впечатление на гостей. Как говорится в объявлении, в квартире реализован стильный дизайн-проект, в котором использованы только дорогие и качественные материалы, мебель подбиралась с учетом мнений дизайнеров.
Двор дома 1999 года постройки закрыт и оборудован системой видеонаблюдения, также есть охрана. Во дворе дома находятся детская площадка, зона отдыха с барбекю, парковка.
Еще одна пятикомнатная квартира общей площадью 221,6 кв. м и стоимостью 25 млн рублей находится на улице Маяковского, 16 в доме 1997 года постройки.
Как говорится в объявлении, в доме всего 7 этажей. Из них 2 и 3 этажи как раз занимает квартира. На первом этаже двухуровневой квартиры находятся гостевая, прихожая, один из туалетов и даже сауна. На втором — гостиная, кухня, три спальни и рабочий кабинет. Всего здесь три санузла, паркетный пол, мраморные подоконники, а мебель выполнена из массива дуба.
Рядом с домом, кстати, расположены гимназия, детский сад, магазины и другие объекты инфраструктуры. Собственник рассматривает не только продажу, но и обмен на трехкомнатную квартиру с доплатой.
Еще один вариант роскошной недвижимости расположен на Левом берегу. Трехкомнатная квартира площадью 130,7 кв. м в два этажа находится на 16 этаже многоквартирного дома в микрорайоне «Кристалл» по проспекту Комарова. Ее стоимость составляет 19 200 000 рублей.
В квартире панорамный вид на восход и закат солнца, естественный свет, белоснежные стены, французские балконы, немецкие стеклопакеты и утепленные стены. В комплекте новый собственник получит бытовую технику на кухне, включая холодильник, духовку, кондиционеры, а также кухонный гарнитур, диван и кровать.
На 130 «квадратах» нашлось место для нескольких гардеробных, кладовки, бара с подсветкой. Интерьер выполнен в светлых тонах и не надоест со временем. Любопытно, что лифт в доме едет только с использованием ключа собственников.
Ранее, напомним, Город55 писал, что в 2024 году в Омске в несколько раз увеличились темпы строительства жилья. Но растет, к сожалению, с каждым месяцем и стоимость квартир.