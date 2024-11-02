Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня

Posted 2 ноября, 15:16
Published 2 ноября, 15:16
Modified 2 ноября, 15:19
Updated 2 ноября, 15:19
Новость №1. В Омске закончился сезон аренды электросамокатов до следующей весны
В Whoosh Городу55 рассказали, что вчера с улиц Омска начали убирать электросамокаты. В небольшом количестве их еще можно встретить в разных районах города, но сезон поездок уже завершился. В компании также отметили, что этот год стал рекордным для кикшеринга в Омске, среднее количество поездок выросло на 25%.
Новость №2. У самолета «Омск-Москва» возникли неожиданные неполадки во время посадки
Пилоты самолета авиакомпании «Сибирь», который следовал из Омска в Москву, столкнулись с неожиданными проблемами. Они доложили о сильном обледенении лайнера и недостоверных показаниях приборной скорости во время снижения. Из-за этого судну пришлось снова набрать высоту. К счастью, лайнер успешно сел в Домодедово несмотря на возникшие неполадки.
Новость №3. В Омске задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Стало известно, что смерть 15-летней школьницы из Москвы, которая в июле всколыхнула весь Омск, на самом деле была убийством. Сегодня подозреваемого в жутком преступлении — 41-летнего ранее судимого омича — заключили под стражу. Мужчина уже признал вину в случившемся, заявив, что совершил убийство «ради убийства».