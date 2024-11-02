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Posted 2 ноября, 15:16

Published 2 ноября, 15:16

Modified 2 ноября, 15:19

Updated 2 ноября, 15:19

Иллюстрация

Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня

2 ноября 2024, 15:16
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске закончился сезон аренды электросамокатов до следующей весны

В Whoosh Городу55 рассказали, что вчера с улиц Омска начали убирать электросамокаты. В небольшом количестве их еще можно встретить в разных районах города, но сезон поездок уже завершился. В компании также отметили, что этот год стал рекордным для кикшеринга в Омске, среднее количество поездок выросло на 25%.

Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
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Новость №2. У самолета «Омск-Москва» возникли неожиданные неполадки во время посадки

Пилоты самолета авиакомпании «Сибирь», который следовал из Омска в Москву, столкнулись с неожиданными проблемами. Они доложили о сильном обледенении лайнера и недостоверных показаниях приборной скорости во время снижения. Из-за этого судну пришлось снова набрать высоту. К счастью, лайнер успешно сел в Домодедово несмотря на возникшие неполадки.

В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
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Новость №3. В Омске задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Стало известно, что смерть 15-летней школьницы из Москвы, которая в июле всколыхнула весь Омск, на самом деле была убийством. Сегодня подозреваемого в жутком преступлении — 41-летнего ранее судимого омича — заключили под стражу. Мужчина уже признал вину в случившемся, заявив, что совершил убийство «ради убийства».

Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске
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