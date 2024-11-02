Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня

В Whoosh Городу55 рассказали, что вчера с улиц Омска начали убирать электросамокаты. В небольшом количестве их еще можно встретить в разных районах города, но сезон поездок уже завершился. В компании также отметили, что этот год стал рекордным для кикшеринга в Омске, среднее количество поездок выросло на 25%.