Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Posted 2 ноября, 13:46
Published 2 ноября, 13:46
Modified 2 ноября, 13:50
Updated 2 ноября, 13:50
С 1 января 2025 года в России начнут действовать поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций». О главных нововведениях «Известиям» рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
Согласно новым требованиям ГОСТ, в обычных условиях охранники должны будут иметь при себе наручники и резиновую палку. Отметим, что сейчас по этому пункту какие-либо правила отсутствуют. Также сотрудники ЧОП будут обязаны проходить дополнительную физическую подготовку.
Во время усиленной охраны объектов сотрудники ЧОПа должны быть в бронежилетах, бронированных касках и иметь при себе служебное оружие. Антон Шалаев подчеркнул, что такой подход должен повысить уровень охраны образовательных учреждений.
Ранее в омском департаменте образования прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах.