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Posted 2 ноября, 13:46

Published 2 ноября, 13:46

Modified 2 ноября, 13:50

Updated 2 ноября, 13:50

Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

2 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI.
Такие требования будут прописаны в поправках в ГОСТ.

С 1 января 2025 года в России начнут действовать поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций». О главных нововведениях «Известиям» рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Согласно новым требованиям ГОСТ, в обычных условиях охранники должны будут иметь при себе наручники и резиновую палку. Отметим, что сейчас по этому пункту какие-либо правила отсутствуют. Также сотрудники ЧОП будут обязаны проходить дополнительную физическую подготовку.

Во время усиленной охраны объектов сотрудники ЧОПа должны быть в бронежилетах, бронированных касках и иметь при себе служебное оружие. Антон Шалаев подчеркнул, что такой подход должен повысить уровень охраны образовательных учреждений.

Ранее в омском департаменте образования прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Новости#Охрана#Охранник#Школы#Частные охранные предприятия#Охрана школ
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