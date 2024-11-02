Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Согласно новым требованиям ГОСТ, в обычных условиях охранники должны будут иметь при себе наручники и резиновую палку. Отметим, что сейчас по этому пункту какие-либо правила отсутствуют. Также сотрудники ЧОП будут обязаны проходить дополнительную физическую подготовку.