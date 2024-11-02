Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда

С понедельника, 4 ноября, начнет холодать. Температура до воскресенья, 10 ноября, будет в пределах 0… -4 градусов. Во второй декаде месяца станет еще холоднее. Температура воздуха ночами может опускаться до -12 градусов, днем будет -3… -7. Местами по региону все еще прогнозируют осадки.