Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда

Posted 2 ноября, 01:50
Published 2 ноября, 01:50
Modified 2 ноября, 02:06
Updated 2 ноября, 02:06
Уже со следующей недели жителей Омской области ждет настоящая зима. С воскресенья, 3 ноября, в регион придут мощные снегопады. По прогнозу сервиса Ventusky, осадки будут выпадать всю неделю.
С понедельника, 4 ноября, начнет холодать. Температура до воскресенья, 10 ноября, будет в пределах 0… -4 градусов. Во второй декаде месяца станет еще холоднее. Температура воздуха ночами может опускаться до -12 градусов, днем будет -3… -7. Местами по региону все еще прогнозируют осадки.