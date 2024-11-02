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Posted 2 ноября, 01:50

Published 2 ноября, 01:50

Modified 2 ноября, 02:06

Updated 2 ноября, 02:06

Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда

Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда

2 ноября 2024, 01:50
Фото: 1MI.
Жителям региона дали неутешительный прогноз.

Уже со следующей недели жителей Омской области ждет настоящая зима. С воскресенья, 3 ноября, в регион придут мощные снегопады. По прогнозу сервиса Ventusky, осадки будут выпадать всю неделю.

Фото: Ventusky

С понедельника, 4 ноября, начнет холодать. Температура до воскресенья, 10 ноября, будет в пределах 0… -4 градусов. Во второй декаде месяца станет еще холоднее. Температура воздуха ночами может опускаться до -12 градусов, днем будет -3… -7. Местами по региону все еще прогнозируют осадки.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Снегопады#Холода
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