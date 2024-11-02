Медведев: «Единая Россия» предлагает расширить программы поддержки АПК, науки и спорт

Согласно заявлению Дмитрия Медведева, работая вместе с кабмином над главным финансовым документом государства, «Единая Россия» решила ключевую задачу по финансированию послания президента и исполнению положений своей народной программы. В бюджете были учтены многомиллиардные инвестиции, которые потребуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства территорий и реновации ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — отметил председатель партии.