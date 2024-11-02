gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 08:24

Published 2 ноября, 08:24

Modified 2 ноября, 08:24

Updated 2 ноября, 08:24

Медведев: «Единая Россия» предлагает расширить программы поддержки АПК, науки и спорт

Медведев: «Единая Россия» предлагает расширить программы поддержки АПК, науки и спорт

2 ноября 2024, 08:24
Фото: er.ru.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии с членами правительства. В ходе мероприятия обсуждались поправки партии ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Согласно заявлению Дмитрия Медведева, работая вместе с кабмином над главным финансовым документом государства, «Единая Россия» решила ключевую задачу по финансированию послания президента и исполнению положений своей народной программы. В бюджете были учтены многомиллиардные инвестиции, которые потребуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства территорий и реновации ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — отметил председатель партии.

Должно продолжаться действие индивидуальных программ развития регионов. На развитие науки в целом и перспективных научных проектов также предусмотрено дополнительное субсидирование, пишет mkset.ru.

Дмитрий Медведев отметил необходимость выделения дополнительных средств для обеспечения сферы физической культуры и спорта и финансирования программы иммунизации населения.

«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — сообщил он.

Партия выдвинула инициативу о повышении объема субсидий на развитие аграрной промышленности, в частности — на проекты комплексного развития сельских территорий, мелиоративные мероприятия, приобретение сельскохозяйственного оборудования по программам льготного лизинга и сохранение водных биоресурсов.

По данным сайта ER.RU, на поддержку русского языка и культуры также выделят дополнительные средства. Их направят в том числе и государствам-партнерам, в которых школьники обучаются на русском. Финансирование потребуется на издание и доставку учебной литературы, а также на подготовку кадров. Направляемые за рубеж учителя будут преподавать школьные предметы на русском. В планах партии — выпустить не менее 200 тысяч учебников русского языка.

В ходе рассмотрения трехлетнего бюджета России в ЕР пришли к выводу о необходимости выделения дополнительных денежных средств на программы реабилитации инвалидов. Благодаря этой мере качество медицинской помощи будет ежегодно расти не менее чем для 1,7 миллиона россиян.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика