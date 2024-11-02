Медведев: «Единая Россия» предлагает расширить программы поддержки АПК, науки и спорт

Posted 2 ноября, 08:24
Published 2 ноября, 08:24
Modified 2 ноября, 08:24
Updated 2 ноября, 08:24
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, работая вместе с кабмином над главным финансовым документом государства, «Единая Россия» решила ключевую задачу по финансированию послания президента и исполнению положений своей народной программы. В бюджете были учтены многомиллиардные инвестиции, которые потребуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства территорий и реновации ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — отметил председатель партии.
Должно продолжаться действие индивидуальных программ развития регионов. На развитие науки в целом и перспективных научных проектов также предусмотрено дополнительное субсидирование, пишет mkset.ru.
Дмитрий Медведев отметил необходимость выделения дополнительных средств для обеспечения сферы физической культуры и спорта и финансирования программы иммунизации населения.
«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — сообщил он.
Партия выдвинула инициативу о повышении объема субсидий на развитие аграрной промышленности, в частности — на проекты комплексного развития сельских территорий, мелиоративные мероприятия, приобретение сельскохозяйственного оборудования по программам льготного лизинга и сохранение водных биоресурсов.
По данным сайта ER.RU, на поддержку русского языка и культуры также выделят дополнительные средства. Их направят в том числе и государствам-партнерам, в которых школьники обучаются на русском. Финансирование потребуется на издание и доставку учебной литературы, а также на подготовку кадров. Направляемые за рубеж учителя будут преподавать школьные предметы на русском. В планах партии — выпустить не менее 200 тысяч учебников русского языка.
В ходе рассмотрения трехлетнего бюджета России в ЕР пришли к выводу о необходимости выделения дополнительных денежных средств на программы реабилитации инвалидов. Благодаря этой мере качество медицинской помощи будет ежегодно расти не менее чем для 1,7 миллиона россиян.