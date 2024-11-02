«Кто там закончил сезон?»: омичи показали удивительный улов из леса

Отметим, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55 о грибах, которые можно собирать до поздней осени. В их число вошли вешенки, опенок осенний, груздь сухой, навозник белый, рядовка тополевая. Подробнее об этом читайте в нашем материале.