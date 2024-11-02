«Кто там закончил сезон?»: омичи показали удивительный улов из леса

Posted 2 ноября, 03:42
Published 2 ноября, 03:42
Modified 2 ноября, 03:45
Updated 2 ноября, 03:45
Несмотря на ухудшение погоды, омичам еще удается собирать грибы. Об этом говорится в местном паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
«Я собираюсь прогуляться по зимним опятам и груздям в стороне Крутой Горки»;
«Богата и разнообразна природа родного края! Только в одном нашем дворе этим летом насчитала 14 видов грибов, и это я ещё не старалась. А сегодня у соседнего дома семейку зимних опят встретила. Хорошо!»;
«Село Алексеевка, деревня Байкал. Лесные находки сегодня. Похожи на вешенки, росли на старых березовых пнях».
Отметим, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55 о грибах, которые можно собирать до поздней осени. В их число вошли вешенки, опенок осенний, груздь сухой, навозник белый, рядовка тополевая. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Ранее результатами тихой охоты делились жители и других районов области.