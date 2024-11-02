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Posted 2 ноября, 03:42

Published 2 ноября, 03:42

Modified 2 ноября, 03:45

Updated 2 ноября, 03:45

«Кто там закончил сезон?»: омичи показали удивительный улов из леса

«Кто там закончил сезон?»: омичи показали удивительный улов из леса

2 ноября 2024, 03:42
Фото: 1MI.
Некоторые грибы можно собирать до поздней осени.

Несмотря на ухудшение погоды, омичам еще удается собирать грибы. Об этом говорится в местном паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

«Я собираюсь прогуляться по зимним опятам и груздям в стороне Крутой Горки»;
«Богата и разнообразна природа родного края! Только в одном нашем дворе этим летом насчитала 14 видов грибов, и это я ещё не старалась. А сегодня у соседнего дома семейку зимних опят встретила. Хорошо!»;
«Село Алексеевка, деревня Байкал. Лесные находки сегодня. Похожи на вешенки, росли на старых березовых пнях».
Фото: с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Отметим, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55 о грибах, которые можно собирать до поздней осени. В их число вошли вешенки, опенок осенний, груздь сухой, навозник белый, рядовка тополевая. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее результатами тихой охоты делились жители и других районов области.

Последние дни грибного сезона: омичи нашли вешенки в лесах и вдоль дорог
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#Ольга Скворцова#Омск#Лес#Природа#Грибы#Грибники
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