Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу

Posted 2 ноября, 05:45
Published 2 ноября, 05:45
Modified 2 ноября, 05:47
Updated 2 ноября, 05:47
В Русско-Полянском районе один из участков дороги «Русская Поляна — Сибиряк» находился в убитом состоянии. Аварийную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры и обращения в суд.
Из-за аварийного участка с многочисленными выбоинами руководителю «Управления дорожного хозяйства Омской области» (с августа 2023-го эту должность занимает Сергей Коваленко) внесли представление. Но даже это не помогло: прокурору пришлось обращаться в суд. Последний полностью удовлетворил требования, и дорогу, наконец-то, привели в нормальное состояние.
Ранее Город55, напомним, рассказывал о непонятном, по мнению омичей, благоустройстве участка у двухэтажек в Нефтяниках. Там ремонтировали тепловые сети, после чего поврежденный участок просто отсыпали щебнем. Нормального благоустройства, без резких перепадов на дороге, омичи дождутся лишь в следующем году.