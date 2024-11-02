Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу

Ранее Город55, напомним, рассказывал о непонятном, по мнению омичей, благоустройстве участка у двухэтажек в Нефтяниках. Там ремонтировали тепловые сети, после чего поврежденный участок просто отсыпали щебнем. Нормального благоустройства, без резких перепадов на дороге, омичи дождутся лишь в следующем году.