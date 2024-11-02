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Posted 2 ноября, 05:45

Published 2 ноября, 05:45

Modified 2 ноября, 05:47

Updated 2 ноября, 05:47

Убитую дорогу в райцентре Омской области отремонтировали только после суда

Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу

2 ноября 2024, 05:45
Фото: Прокуратура Омской области.

Убитую дорогу в райцентре Омской области отремонтировали только после суда

В Русско-Полянском районе местным длительное время приходилось добираться по дороге с многочисленными выбоинами.

В Русско-Полянском районе один из участков дороги «Русская Поляна — Сибиряк» находился в убитом состоянии. Аварийную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры и обращения в суд.

Из-за аварийного участка с многочисленными выбоинами руководителю «Управления дорожного хозяйства Омской области» (с августа 2023-го эту должность занимает Сергей Коваленко) внесли представление. Но даже это не помогло: прокурору пришлось обращаться в суд. Последний полностью удовлетворил требования, и дорогу, наконец-то, привели в нормальное состояние.

Так выглядит отремонтированный участокТак выглядит отремонтированный участок
Так выглядит отремонтированный участок. Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55, напомним, рассказывал о непонятном, по мнению омичей, благоустройстве участка у двухэтажек в Нефтяниках. Там ремонтировали тепловые сети, после чего поврежденный участок просто отсыпали щебнем. Нормального благоустройства, без резких перепадов на дороге, омичи дождутся лишь в следующем году.

«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках
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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Прокуратура#Ремонт дорог#Суд#Новости#Русско-Полянский район
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