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Posted 2 ноября, 05:47

Published 2 ноября, 05:47

Modified 2 ноября, 05:49

Updated 2 ноября, 05:49

Иллюстрация

Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок

2 ноября 2024, 05:47
Фото: 1MI. Иллюстрация

Под Омском выставили на продажу ферму по выращиванию грибов-вешенок

Цена готового бизнеса составляет 7,5 млн рублей. О причинах продажи предприятия не сообщается.

В поселке Новотроицкое Омского района выставили на продажу производство по выращиванию грибов-вешенок. Цена готового бизнеса — 7,5 млн рублей. Площадь производственных помещений составляет 1700 квадратных метров.

«Есть все необходимое оборудование для работы предприятия: различные весы, горячий стол, ручной запайщик, принтер для печати этикеток и многое другое. Предприятие действующее, не стоит. Весь произведенный объем сбывается. Договора с региональными и федеральными сетями, переработчиками», — говорится в объявлении.

О причинах продажи бизнеса не сообщается. Владелец фермы готов к торгу.

По данным Rusprofile, производство принадлежит компании «Эко Ферма». Организация зарегистрирована в 2017 году, руководителем и единственным учредителем является Артем Сафронкин. По итогам 2023 года предприятие показало выручку в 3,7 млн рублей, прибыль составила 13 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на улице 70 лет Октября выставили на продажу детский плавательный центр. Помимо самого бассейна, комплекс включает в себя раздевалку, санузел, зону ожидания и ресепшен. Цена бизнеса — 25 млн рублей.

На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Производство#Грибы#Оборудование#Ферма
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