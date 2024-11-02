Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок

Posted 2 ноября, 05:47
Published 2 ноября, 05:47
Modified 2 ноября, 05:49
Updated 2 ноября, 05:49
В поселке Новотроицкое Омского района выставили на продажу производство по выращиванию грибов-вешенок. Цена готового бизнеса — 7,5 млн рублей. Площадь производственных помещений составляет 1700 квадратных метров.
«Есть все необходимое оборудование для работы предприятия: различные весы, горячий стол, ручной запайщик, принтер для печати этикеток и многое другое. Предприятие действующее, не стоит. Весь произведенный объем сбывается. Договора с региональными и федеральными сетями, переработчиками», — говорится в объявлении.
О причинах продажи бизнеса не сообщается. Владелец фермы готов к торгу.
По данным Rusprofile, производство принадлежит компании «Эко Ферма». Организация зарегистрирована в 2017 году, руководителем и единственным учредителем является Артем Сафронкин. По итогам 2023 года предприятие показало выручку в 3,7 млн рублей, прибыль составила 13 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на улице 70 лет Октября выставили на продажу детский плавательный центр. Помимо самого бассейна, комплекс включает в себя раздевалку, санузел, зону ожидания и ресепшен. Цена бизнеса — 25 млн рублей.