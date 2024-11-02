Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский сообщил о цифровизации подстанции в центре города

Компания «Омскэлектро» начала реконструкцию подстанции, находящейся в самом центре Омска, на улице Интернациональная. Речь об РП-210 недалеко от Успенского собора, которую горожане знают благодаря граффити с изображением лебедей-шипунов. Работы являются частью широкой кампании по переходу на цифровые подстанции и «умные» сети. Они проходят в рамках инвестиционной программы «Омскэлектро» и в соответствии с энергетической стратегией РФ на период до 2035 года.