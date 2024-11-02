Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский сообщил о цифровизации подстанции в центре города

Posted 2 ноября, 10:50
Published 2 ноября, 10:50
Modified 2 ноября, 10:50
Updated 2 ноября, 10:50
Компания «Омскэлектро» начала реконструкцию подстанции, находящейся в самом центре Омска, на улице Интернациональная. Речь об РП-210 недалеко от Успенского собора, которую горожане знают благодаря граффити с изображением лебедей-шипунов. Работы являются частью широкой кампании по переходу на цифровые подстанции и «умные» сети. Они проходят в рамках инвестиционной программы «Омскэлектро» и в соответствии с энергетической стратегией РФ на период до 2035 года.
«Данная РП-210 является центром перетока и распределения мощностей между десятками других высоковольтных трансформаторных подстанций, служащих для стабильного и надежного электроснабжения 17 крупных стратегически важных предприятий и учреждений, 8 социальных объектов в центре города, — объяснил генеральный директор „Омскэлектро“ Андрей Жуковский. — Внедрены самые передовые технологические решения, с помощью которых обеспечиваются наблюдаемость и дистанционный контроль электрооборудования подстанции в режиме реального времени, позволяющие реализовать функции самодиагностики и самовосстановления работы электроустановок, а также осуществить обмен информацией между подстанцией и диспетчерским пунктом. На практике это будет означать повышение надежности, сокращение до минимума перебоев в снабжении электричеством при авариях или плановых отключениях. При форс-мажоре в диспетчерском центре сразу увидят место повреждения, дистанционно поменяют схему электроснабжения, чтобы потребители не сидели без энергии, и направят оперативно-выездную бригаду».
В подстанции уже внедрены современные вакуумные выключатели 10 кВ, трансформаторы тока и напряжения, смонтирована система автоматического учета и контроля электроэнергии. Установлены интеллектуальные высоковольтные коммутационные аппараты, многофункциональные приборы измерений и учета электроэнергии, современная микропроцессорная релейная защита и система телемеханики.
Таким образом, реконструкция подстанции станет важным шагом по улучшению инфраструктуры в центре города, а «Омскэлектро» продолжит реализовывать свою миссию по стабильному обеспечению омичей электроэнергией.