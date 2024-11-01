В Омске отправили на доработку проект еще одного дома на 3-й Енисейской

Posted 1 ноября, 12:12
Published 1 ноября, 12:12
Modified 1 ноября, 13:15
Updated 1 ноября, 13:15
На сегодняшнем заседании омского архитектурно-градостроительного совета речь шла в том числе о планах возведения еще одного жилого дома в границах улиц Конева и 3-я Енисейская в Кировском округе. Город55 уже писал о проекте тюменской фирмы «Сибирский строитель», который получил положительное заключение экспертизы. Теперь его представили омским архитекторам.
Планируется построить 2-секционное 9-этажное здание, которое будет стоять рядом с 4 секциями 16-17 этажного дома (это первая очередь) и еще одним 9-этажным домом (это вторая очередь). Выше, по словам докладчика Ольги Степновой, нельзя из-за ограничений от Росавиации. Всего в будущем здании будет 198 квартир.
Оказалось, что у членов совета к проекту много вопросов. Первый из них был связан с прошлогодним ЧП: совсем рядом с тем местом, на котором должен появиться новый дом, обвалилась парковка. Представитель застройщика рассказал, что это случилось из-за ошибок в расчетах, допущенных проектировщиком, компанией «СибСтройПроект». Сейчас идет судебный процесс, а опорная стенка будет готова через месяц.
«Пока вы это не завершите, я бы не советовал начинать новое, — заявил мэр Омска Сергей Шелест. — Вы представляете, какой тогда ажиотаж был?».
Представитель застройщика на это ответил, что до стабилизации ситуации новое строительство в любом случае невозможно. Однако на этом вопросы не закончились. Архитекторы не понимали, откуда взялись ограничения по высоте, если рядом уже стоит 17-этажный дом (им объяснили, что требования Росавиации изменились совсем недавно, и выполнять их надо, хотя положение парадоксальное), предлагали авторам проекта «укрупнить пропорции», беспокоились за реку Замарайку.
«Решение закрыть двор от магистрали очень правильное, — констатировала руководитель проектов ИТП „Град“ Наталья Старченкова, обращаясь к архитектору проекта Анне Симоновой. — Хорошо, что есть ограничения по высоте, не будет „колодца“ вместо двора. Но вы не используете рельеф и реку Замарайку, нет никаких выходов к реке. Река есть, вы галочку поставили и наплевали на нее. Нет тротуаров по улице Конева. Где люди будут ходить — непонятно…».
В итоге было решено направить проект на доработку. Его авторам порекомендовали продумать «геологический вопрос» и «вопрос с парковками», подумать над благоустройством, вопросами инженерного обеспечения. Возможно, в следующий раз проект сначала обсудят в департаменте архитектуры, чтобы не делать его снова мишенью для критики.