В Омске отправили на доработку проект еще одного дома на 3-й Енисейской

Представитель застройщика на это ответил, что до стабилизации ситуации новое строительство в любом случае невозможно. Однако на этом вопросы не закончились. Архитекторы не понимали, откуда взялись ограничения по высоте, если рядом уже стоит 17-этажный дом (им объяснили, что требования Росавиации изменились совсем недавно, и выполнять их надо, хотя положение парадоксальное), предлагали авторам проекта «укрупнить пропорции», беспокоились за реку Замарайку.