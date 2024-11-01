В канун 80-летнего юбилея Раиса Рязанова вспомнила умершего от тромба сына

Вспоминает о покойном сыне Рязанова и в свой юбилей — вчера ей исполнилось 80 лет. При жизни Данила Петров, также как и мать, служил в театре и снимался в кино. У актрисы остался внук Андрей, которому сейчас 33 года. Он тоже стал актером и вместе с отцом служил в театре «Содружество актеров Таганки».