В канун 80-летнего юбилея Раиса Рязанова вспомнила умершего от тромба сына

Posted 1 ноября, 10:16
Published 1 ноября, 10:16
Modified 1 ноября, 10:20
Updated 1 ноября, 10:20
Четыре года назад Народная артистка России Раиса Рязанова потеряла своего единственного сына — 51-летнего Данилу Петрова. У мужчины неожиданно оторвался тромб. С тех пор актрису мучают угрызения совести.
Вспоминает о покойном сыне Рязанова и в свой юбилей — вчера ей исполнилось 80 лет. При жизни Данила Петров, также как и мать, служил в театре и снимался в кино. У актрисы остался внук Андрей, которому сейчас 33 года. Он тоже стал актером и вместе с отцом служил в театре «Содружество актеров Таганки».
«Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, то он всегда встречал меня… А сейчас некому», — рассказала Рязанова.
Раиса Рязанова отмечает, что не успела отправиться после похорон сына, так как ее график был слишком загруженным. Уже через несколько дней она принимала участие в спектакле «с танцами и шутками».
«После похорон сына на четвертый день должен был состояться спектакль, где танцы, шутки. Мне коллега после сказала: „Вы были черного цвета“. Но, знаете, я благодарна, что никто не спросил ничего, никто не отвлек от выступления. Спасибо, что не лезли в душу, это самое ценное», — поделилась актриса в программе «Малахов».
Рязанова часто навещает сына на кладбище и рада тому, что друзья и знакомые помнят его. Они оставляют возле могилы поминальные стаканчики и делятся с актрисой историями из жизни Данилы.
Источник: thevoicemag
Напомним, что ранее Раиса Рязанова высказалась о ремейке фильма «Москва слезам не верит». По мнению Народной артистки России, неприлично переснимать картину, уже получившую «Оскар».