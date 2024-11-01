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Posted 1 ноября, 10:16

Published 1 ноября, 10:16

Modified 1 ноября, 10:20

Updated 1 ноября, 10:20

Раиса Рязанова

В канун 80-летнего юбилея Раиса Рязанова вспомнила умершего от тромба сына

1 ноября 2024, 10:16
Фото: thevoicemag.ru. Раиса Рязанова
Звезда скорбит о потере уже четвертый год, ее сын Данила Петров умер в возрасте 51 года.

Четыре года назад Народная артистка России Раиса Рязанова потеряла своего единственного сына — 51-летнего Данилу Петрова. У мужчины неожиданно оторвался тромб. С тех пор актрису мучают угрызения совести.

Вспоминает о покойном сыне Рязанова и в свой юбилей — вчера ей исполнилось 80 лет. При жизни Данила Петров, также как и мать, служил в театре и снимался в кино. У актрисы остался внук Андрей, которому сейчас 33 года. Он тоже стал актером и вместе с отцом служил в театре «Содружество актеров Таганки».

«Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, то он всегда встречал меня… А сейчас некому», — рассказала Рязанова.
Данила ПетровДанила Петров
Данила Петров. Фото: vm.ru

Раиса Рязанова отмечает, что не успела отправиться после похорон сына, так как ее график был слишком загруженным. Уже через несколько дней она принимала участие в спектакле «с танцами и шутками».

«После похорон сына на четвертый день должен был состояться спектакль, где танцы, шутки. Мне коллега после сказала: „Вы были черного цвета“. Но, знаете, я благодарна, что никто не спросил ничего, никто не отвлек от выступления. Спасибо, что не лезли в душу, это самое ценное», — поделилась актриса в программе «Малахов».

Рязанова часто навещает сына на кладбище и рада тому, что друзья и знакомые помнят его. Они оставляют возле могилы поминальные стаканчики и делятся с актрисой историями из жизни Данилы.

Источник: thevoicemag

Напомним, что ранее Раиса Рязанова высказалась о ремейке фильма «Москва слезам не верит». По мнению Народной артистки России, неприлично переснимать картину, уже получившую «Оскар».

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