Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники

Принимать вызовы для посещения пациентов терапевтами и педиатрами 3 и 4 ноября будут с 9.00 до 14.00. При этом врачи смогут посетить омичей на дому только с 9.00 до 15.30. В больницах же пациентов ждут в эти дни с 9.00 до 14.00. В «неотложках» помощь омичам будут готовы оказать с 9 утра до 6 часов вечера. На работу скорой помощи и травмпунктов праздники никак не повлияют.