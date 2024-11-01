Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники

Posted 1 ноября, 11:12
Published 1 ноября, 11:12
Modified 1 ноября, 11:14
Updated 1 ноября, 11:14
Региональный минздрав сообщил, как в ближайшие выходные — 3 и 4 ноября — будут работать поликлиники. В этом году, напомним, суббота, 2 ноября, стала рабочей, поэтому и поликлиники будут работать в обычном режиме. А вот 3 и 4 ноября в рабочий график медучреждений вносятся коррективы.
Принимать вызовы для посещения пациентов терапевтами и педиатрами 3 и 4 ноября будут с 9.00 до 14.00. При этом врачи смогут посетить омичей на дому только с 9.00 до 15.30. В больницах же пациентов ждут в эти дни с 9.00 до 14.00. В «неотложках» помощь омичам будут готовы оказать с 9 утра до 6 часов вечера. На работу скорой помощи и травмпунктов праздники никак не повлияют.
Следующая рабочая неделя для россиян, кстати, будет четырехдневной.