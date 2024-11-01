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Posted 1 ноября, 11:12

Published 1 ноября, 11:12

Modified 1 ноября, 11:14

Updated 1 ноября, 11:14

Иллюстрация

Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники

1 ноября 2024, 11:12
Фото: 1MI. Иллюстрация
Выходные в этом году пришлись на 3 и 4 ноября. Минздрав заранее предупредил об изменениях в графике работы медучреждений.

Региональный минздрав сообщил, как в ближайшие выходные — 3 и 4 ноября — будут работать поликлиники. В этом году, напомним, суббота, 2 ноября, стала рабочей, поэтому и поликлиники будут работать в обычном режиме. А вот 3 и 4 ноября в рабочий график медучреждений вносятся коррективы.

Принимать вызовы для посещения пациентов терапевтами и педиатрами 3 и 4 ноября будут с 9.00 до 14.00. При этом врачи смогут посетить омичей на дому только с 9.00 до 15.30. В больницах же пациентов ждут в эти дни с 9.00 до 14.00. В «неотложках» помощь омичам будут готовы оказать с 9 утра до 6 часов вечера. На работу скорой помощи и травмпунктов праздники никак не повлияют.

Следующая рабочая неделя для россиян, кстати, будет четырехдневной.

Трудимся шесть дней подряд. В Омской области началась длинная рабочая неделя
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Здравоохранение#Выходные#Больница#Медицина#Поликлиника#Новости#День народного единства
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