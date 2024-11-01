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Posted 1 ноября, 06:59

Published 1 ноября, 06:59

Modified 1 ноября, 07:01

Updated 1 ноября, 07:01

Омичка внезапно взялась за благоустройство набережной Тухачевского

С лопатой в руках: почему омичка взялась за «улучшение» набережной Тухачевского

1 ноября 2024, 06:59
Фото: 1MI.

Омичка внезапно взялась за благоустройство набережной Тухачевского

В Омске одна из местных жительниц решила не ждать завершения ремонта набережной Тухачевского и самостоятельно создала ступеньки к реке Иртыш.

В Омске на набережной Тухачевского с 20-х чисел октября перекрыта часть набережной Тухачевского из-за начала строительных работ. Завершение планируется к 30 августа 2025 года.

Однако накануне одна из местных жительниц проявила инициативу в «улучшении» общественного пространства. Она самостоятельно начала работы по созданию ступенек на крутом спуске к реке Иртыш, чтобы сделать это место более доступным и комфортным для отдыха, как сообщает Ом1.ru. Используя лопату, она выдолбила ступени, что позволило улучшить доступ к воде. К омичке присоединился прохожий, который решил помочь, вдохновленный ее усилиями.

В ответ на эту инициативу, представители администрации города напомнили, что на набережной Тухачевского уже имеются другие, более безопасные и оборудованные места для спуска к реке.

Напомним, что ранее жительница Омска выиграла судебное дело и получила компенсацию в размере 227 тысяч рублей за травму, которую её дочь получила на крыльце торгового комплекса. Инцидент произошел в июне 2022 года, и на данный момент девочка продолжает проходить реабилитацию.

Два года реабилитации. Юная омичка получила серьезные травмы, упав на ступеньках ТК
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Общественное пространство#Инициатива#Река Иртыш#Окружающая среда#Администрация города#Комфорт
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