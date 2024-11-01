С лопатой в руках: почему омичка взялась за «улучшение» набережной Тухачевского

Posted 1 ноября, 06:59
Published 1 ноября, 06:59
Modified 1 ноября, 07:01
Updated 1 ноября, 07:01
В Омске на набережной Тухачевского с 20-х чисел октября перекрыта часть набережной Тухачевского из-за начала строительных работ. Завершение планируется к 30 августа 2025 года.
Однако накануне одна из местных жительниц проявила инициативу в «улучшении» общественного пространства. Она самостоятельно начала работы по созданию ступенек на крутом спуске к реке Иртыш, чтобы сделать это место более доступным и комфортным для отдыха, как сообщает Ом1.ru. Используя лопату, она выдолбила ступени, что позволило улучшить доступ к воде. К омичке присоединился прохожий, который решил помочь, вдохновленный ее усилиями.
В ответ на эту инициативу, представители администрации города напомнили, что на набережной Тухачевского уже имеются другие, более безопасные и оборудованные места для спуска к реке.
Напомним, что ранее жительница Омска выиграла судебное дело и получила компенсацию в размере 227 тысяч рублей за травму, которую её дочь получила на крыльце торгового комплекса. Инцидент произошел в июне 2022 года, и на данный момент девочка продолжает проходить реабилитацию.