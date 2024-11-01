С лопатой в руках: почему омичка взялась за «улучшение» набережной Тухачевского

Однако накануне одна из местных жительниц проявила инициативу в «улучшении» общественного пространства. Она самостоятельно начала работы по созданию ступенек на крутом спуске к реке Иртыш, чтобы сделать это место более доступным и комфортным для отдыха, как сообщает Ом1.ru. Используя лопату, она выдолбила ступени, что позволило улучшить доступ к воде. К омичке присоединился прохожий, который решил помочь, вдохновленный ее усилиями.