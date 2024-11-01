Проявил отвагу. В Омской области простились с 20-летний бойцом, погибшим на СВО

Posted 1 ноября, 05:10
Published 1 ноября, 05:10
Modified 1 ноября, 05:12
Updated 1 ноября, 05:12
Вчера, 31 октября, в деревне Золотая Нива Оконешниковского района, простились с 20-летним местным жителем Егором Гришковым. Молодой человек 17 октября 2024 года погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в районной администрации.
Гришков только в 2022 году выпустился из школы. Затем он отправился на службу в армии, где и заключил контакт с ВС РФ. Погибшего посмертно наградят орденом Мужества.
«Наш земляк проявил героизм, стойкость и отвагу в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик», — отметили в администрации района.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.