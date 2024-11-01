gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 05:10

Published 1 ноября, 05:10

Modified 1 ноября, 05:12

Updated 1 ноября, 05:12

В Золотой Ниве простились с 20-летним жителем Омской области, погибшим на СВО

Проявил отвагу. В Омской области простились с 20-летний бойцом, погибшим на СВО

1 ноября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney.

В Золотой Ниве простились с 20-летним жителем Омской области, погибшим на СВО

Погибшего посмертно представили к награждению орденом Мужества.

Вчера, 31 октября, в деревне Золотая Нива Оконешниковского района, простились с 20-летним местным жителем Егором Гришковым. Молодой человек 17 октября 2024 года погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в районной администрации.

Гришков только в 2022 году выпустился из школы. Затем он отправился на службу в армии, где и заключил контакт с ВС РФ. Погибшего посмертно наградят орденом Мужества.

«Наш земляк проявил героизм, стойкость и отвагу в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик», — отметили в администрации района.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

На СВО погиб многодетный отец из Омской области
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сво#Оконешниковский район#Орден Мужества#Участник СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика