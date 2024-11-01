Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана

Posted 1 ноября, 07:27
Published 1 ноября, 07:27
Modified 1 ноября, 07:29
Updated 1 ноября, 07:29
Омск накрыл туман, и это должны учитывать все, кто собирается за руль. Сезонные перепады температур приводят к образованию тумана, особенно заметному на загородных трассах.
В условиях тумана расстояние до объектов обманчиво: оно кажется больше, чем есть на самом деле. Чтобы обеспечить безопасность на дороге, важно включить противотуманные фары.
«Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса», — отмечает Госавтоинспекция.
В условиях тумана важно обеспечить хорошую видимость своего автомобиля для других участников движения.
Госавтоинспекция Омской области рекомендует: если метеоусловия ухудшились, откажитесь от путешествий. В случае непредвиденных ситуаций на дороге нужно немедленно сообщить в дежурное отделение ГИБДД.
Напомним, что 28 октября в омском аэропорту из-за тумана произошли задержки и отмены нескольких рейсов. Один из рейсов в Усть-Ишим был перенесен из-за неблагоприятных условий для полетов. Другие самолеты вылетали с существенными задержками.