gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 07:27

Published 1 ноября, 07:27

Modified 1 ноября, 07:29

Updated 1 ноября, 07:29

Омичей призвали отказаться от поездок из-за тумана и непогоды

Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана

1 ноября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.

Омичей призвали отказаться от поездок из-за тумана и непогоды

С наступлением осени автолюбители столкнулись с резкими перепадами температур, что привело к образованию тумана и создало серьезные проблемы на загородных дорогах.

Омск накрыл туман, и это должны учитывать все, кто собирается за руль. Сезонные перепады температур приводят к образованию тумана, особенно заметному на загородных трассах.

В условиях тумана расстояние до объектов обманчиво: оно кажется больше, чем есть на самом деле. Чтобы обеспечить безопасность на дороге, важно включить противотуманные фары.

«Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса», — отмечает Госавтоинспекция.
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В условиях тумана важно обеспечить хорошую видимость своего автомобиля для других участников движения.

Госавтоинспекция Омской области рекомендует: если метеоусловия ухудшились, откажитесь от путешествий. В случае непредвиденных ситуаций на дороге нужно немедленно сообщить в дежурное отделение ГИБДД.

Напомним, что 28 октября в омском аэропорту из-за тумана произошли задержки и отмены нескольких рейсов. Один из рейсов в Усть-Ишим был перенесен из-за неблагоприятных условий для полетов. Другие самолеты вылетали с существенными задержками.

Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Автомобиль#Безопасность#Новости#Туман#Дорога#Госавтоинспекция#Видимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика