Новый современный ж/д вокзал открыт в городе Переславль-Залесский Ярославской области

«Исторически сложилось, что вокзал является воротами в город и должен соответствовать его архитектурному стилю. Поэтому особое внимание мы уделили его художественному облику, отражающему эпоху ХIX-ХХ веков. Надеемся, что открытие вокзала привлечет больше внимания к такому замечательному городу, как Переславль-Залесский, и уже в ближайшее время пассажиропоток увеличится, появится возможность запустить больше поездов в сообщении с городами Ярославской области и с другими регионами», — подчеркнул Вадим Михайлов.