Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке

Известно, что в 2020 году омич взял в аренду четыре земельных участка общей площадью 4000 «квадратов». На них он якобы собирался построить жилые дома. Как только мужчина возвел сооружения площадью 40,1 кв. м, он оформил на них права собственности. Это позволило омичу выкупить участки в льготном порядке за 188,9 тысяч рублей. Затем постройки он демонтировал, а три из четырех участков продал за 4,2 млн рублей.