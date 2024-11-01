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Posted 1 ноября, 08:57

Published 1 ноября, 08:57

Modified 1 ноября, 08:59

Updated 1 ноября, 08:59

Иллюстрация

Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке

1 ноября 2024, 08:57
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омич на миллионы обогатился на земельных участках в элитной Чукреевке

Мужчина выкупил участки у муниципалитета за льготные 189 тысяч, а продал три из них за 4,2 млн рублей.

В Омске прокуратура Кировского округа подала в суд иск в отношении мужчины, обогатившегося на продаже участков в Чукреевке. Ведомство намеревается вернуть участок, который находится в собственности у омича, и взыскать деньги за неосновательное обогащение.

Известно, что в 2020 году омич взял в аренду четыре земельных участка общей площадью 4000 «квадратов». На них он якобы собирался построить жилые дома. Как только мужчина возвел сооружения площадью 40,1 кв. м, он оформил на них права собственности. Это позволило омичу выкупить участки в льготном порядке за 188,9 тысяч рублей. Затем постройки он демонтировал, а три из четырех участков продал за 4,2 млн рублей.

В прокуратуре утверждают, что у мужчины изначально не было намерения использовать землю по целевому назначению. На время суда омичу запретили продавать либо выполнять другие регистрационные действия по оставшемуся участку, а также арестовали денежные счета.

Ранее, напомним, Город55 писал, что у участка на Яковлева появился новый собственник. На торгах землю за 7,1 млн рублей выкупил омский предприниматель Евгений Коновалов.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Прокуратура#Суд#Земля#Земельный участок#Новости#Махинации
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