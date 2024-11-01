На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном

В Омске на улице 70 лет Октября выставили на продажу детский плавательный центр. Общая площадь помещений составляет 163 квадратных метра, они расположены в цокольном этаже жилого дома. Помимо самого бассейна, комплекс включает в себя раздевалку, санузел, зону ожидания и ресепшен. Цена бизнеса — 25 млн рублей.