На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном

Posted 1 ноября, 06:53
Published 1 ноября, 06:53
Modified 1 ноября, 06:55
Updated 1 ноября, 06:55
В Омске на улице 70 лет Октября выставили на продажу детский плавательный центр. Общая площадь помещений составляет 163 квадратных метра, они расположены в цокольном этаже жилого дома. Помимо самого бассейна, комплекс включает в себя раздевалку, санузел, зону ожидания и ресепшен. Цена бизнеса — 25 млн рублей.
«Помещение находится в отличном состоянии: свежий ремонт, новое оборудование, система видеонаблюдения. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные залы и фитнес-центры», — говорится в объявлении.
В здании находится авторская школа плавания Swim Master. По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2016 году, директором является Сергей Маков.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 220 млн выставили на продажу элеватор и комбикормовый завод. Предприятие находится в Старом Кировске.