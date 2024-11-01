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Posted 1 ноября, 06:53

Published 1 ноября, 06:53

Modified 1 ноября, 06:55

Updated 1 ноября, 06:55

Иллюстрация

На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном

1 ноября 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Комплекс находится в цокольном этаже жилого дома.

В Омске на улице 70 лет Октября выставили на продажу детский плавательный центр. Общая площадь помещений составляет 163 квадратных метра, они расположены в цокольном этаже жилого дома. Помимо самого бассейна, комплекс включает в себя раздевалку, санузел, зону ожидания и ресепшен. Цена бизнеса — 25 млн рублей.

«Помещение находится в отличном состоянии: свежий ремонт, новое оборудование, система видеонаблюдения. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные залы и фитнес-центры», — говорится в объявлении.
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Скришот. Фото: МЛСН

В здании находится авторская школа плавания Swim Master. По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2016 году, директором является Сергей Маков.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 220 млн выставили на продажу элеватор и комбикормовый завод. Предприятие находится в Старом Кировске.

С бильярдом и баней для директора. В Омске за 220 млн продают элеватор
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#Евгений Игишев#Спорт#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Дети#Бассейн
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