Лерчек не хватило: Натан завел роман с еще одной участницей шоу «Звезды в джунглях»

Напомним, что еще недавно в сети обсуждали роман Натана с блогером Лерчек, который также случился на съемках проекта «Звезды в Джунглях». Симпатию участников заметили их коллеги по проекту, а сам певец тем временем опубликовал у себя в соцсети неоднозначные строчки из новой песни: «Мы разойдемся обычно… В разные стороны, в россыпь…».