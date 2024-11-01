Лерчек не хватило: Натан завел роман с еще одной участницей шоу «Звезды в джунглях»

Posted 1 ноября, 20:01
Published 1 ноября, 20:01
Modified 1 ноября, 20:05
Updated 1 ноября, 20:05
Еще одной участницей шоу «Звезды в Джунглях стала» Бьянка, она присоединится к команде уже в следующем выпуске. Вскоре после появления этой новости, в сеть попало видео, на котором певица целует одного из участников — Натана. Запись опубликовала Алена Жигалова в своих соцсетях, пишет thevoicemag.
«Лерчек, прости, у меня с Натаном есть общий вайб, но нет, нет, нет», — неожиданно заявила Бьянка на вопрос от одного из подписчиков.
На записи, которую представила общественности Алена Жигалова, исполнители целуются, после чего Бьянка признается на камеру: «Я не могла ему противостоять».
«У Бьянки тоже был интим с Натаном в Колумбии. Лерчек в моем шоу „Алена, блин!“ уже намекала, что она была не единственной, кто попался на его флирт во время съемок „Звезды в джунглях“», — добавила Алена.
Пользователи сети негативно отреагировали на новый роман исполнителя и в один голос заявили, что шоу превращается не в выживание в джунглях, а в «звезд и разврат».
«Это уже не „Звезды в джунглях“, а „Звезды в разврате“"
«Ну зрасьте, что значит не смогла противостоять? Он же насильно не лез. Могла бы и оттолкнуть»
«Во что превратилось шоу? Все готовы без разбора лезть друг к другу, лишь бы не терять зрителей», — пишут недовольные пользователи.
Напомним, что еще недавно в сети обсуждали роман Натана с блогером Лерчек, который также случился на съемках проекта «Звезды в Джунглях». Симпатию участников заметили их коллеги по проекту, а сам певец тем временем опубликовал у себя в соцсети неоднозначные строчки из новой песни: «Мы разойдемся обычно… В разные стороны, в россыпь…».