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Posted 1 ноября, 20:01

Published 1 ноября, 20:01

Modified 1 ноября, 20:05

Updated 1 ноября, 20:05

Натан

Лерчек не хватило: Натан завел роман с еще одной участницей шоу «Звезды в джунглях»

1 ноября 2024, 20:01
Фото: ТНТ. Натан
Алена Жигалова опубликовала в своих соцсетях видео, на котором Бьянка целовала Натана.

Еще одной участницей шоу «Звезды в Джунглях стала» Бьянка, она присоединится к команде уже в следующем выпуске. Вскоре после появления этой новости, в сеть попало видео, на котором певица целует одного из участников — Натана. Запись опубликовала Алена Жигалова в своих соцсетях, пишет thevoicemag.

«Лерчек, прости, у меня с Натаном есть общий вайб, но нет, нет, нет», — неожиданно заявила Бьянка на вопрос от одного из подписчиков.

На записи, которую представила общественности Алена Жигалова, исполнители целуются, после чего Бьянка признается на камеру: «Я не могла ему противостоять».

«У Бьянки тоже был интим с Натаном в Колумбии. Лерчек в моем шоу „Алена, блин!“ уже намекала, что она была не единственной, кто попался на его флирт во время съемок „Звезды в джунглях“», — добавила Алена.
БьянкаБьянка
Бьянка. Фото: ТНТ

Пользователи сети негативно отреагировали на новый роман исполнителя и в один голос заявили, что шоу превращается не в выживание в джунглях, а в «звезд и разврат».

«Это уже не „Звезды в джунглях“, а „Звезды в разврате“"
«Ну зрасьте, что значит не смогла противостоять? Он же насильно не лез. Могла бы и оттолкнуть»
«Во что превратилось шоу? Все готовы без разбора лезть друг к другу, лишь бы не терять зрителей», — пишут недовольные пользователи.

Напомним, что еще недавно в сети обсуждали роман Натана с блогером Лерчек, который также случился на съемках проекта «Звезды в Джунглях». Симпатию участников заметили их коллеги по проекту, а сам певец тем временем опубликовал у себя в соцсети неоднозначные строчки из новой песни: «Мы разойдемся обычно… В разные стороны, в россыпь…».

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#Анастасия Баянова#Россия#Развлечения#Новости#КЦ
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