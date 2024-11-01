Космос на груди: «Роскосмос» представил футболки омской «Ангарой»

Posted 1 ноября, 11:25
Published 1 ноября, 11:25
Modified 1 ноября, 11:27
Updated 1 ноября, 11:27
Роскосмос запустил новую инициативу, которая должна популяризировать космическую отрасль и привлечь внимание к достижениям российской науки. Теперь в продаже появились стильные футболки с изображением мощной ракеты «Ангара-А5». Стоимость футболки составляет 2650 рублей.
На футболке можно увидеть ракету «Ангара-А5» в современном дизайне, а также ее ключевые характеристики и дату первого успешного запуска. Напомним, что «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома «Восточный» 11 апреля 2024 года.
Эта ракета — настоящий гигант космической техники: трехступенчатый носитель тяжелого класса, который может доставлять на орбиту грузы весом от 4 до 24 тонн. Производство этих ракет осуществляется на базе омского производственного объединения «Полёт».
Ранее Райан Спунер, вернувшийся в команду, вдохновил на создание новой сувенирной продукции клуба. Первый тираж футболок, поступивший в продажу в субботу вечером, был полностью раскуплен к утру.