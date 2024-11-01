Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ

Недавно «Дом.рф» объявил о завершении торгов по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу улица Яковлева. В рамках аукциона был выставлен на продажу четырехэтажный объект общей площадью 4,1 тысяч кв. м, а также земельный участок площадью 0,29 га, который ранее находился в федеральной собственности.