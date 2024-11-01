Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ

Posted 1 ноября, 10:50
Published 1 ноября, 10:50
Modified 1 ноября, 10:52
Updated 1 ноября, 10:52
Недавно «Дом.рф» объявил о завершении торгов по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу улица Яковлева. В рамках аукциона был выставлен на продажу четырехэтажный объект общей площадью 4,1 тысяч кв. м, а также земельный участок площадью 0,29 га, который ранее находился в федеральной собственности.
Данный комплекс в прошлом использовался как общежитие для студентов ОмГАУ, однако в настоящее время он расселен. Здание расположено в непосредственной близости от Института ветеринарной медицины и биотехнологии.
На аукцион поступила единственная заявка от предпринимательницы Софьи Кутулуцкой, зарегистрированной в городе Видное Московской области. В связи с отсутствием конкуренции на торгах, ей предложили приобрести объект по стартовой цене в 80,4 млн рублей. Основной профиль деятельности Кутулуцкой связан с арендой и управлением нежилой недвижимостью.
Напомним, что недавно ДОМ.РФ объявил аукцион на имущественный комплекс в центре Омска, включающий участок 0,43 га и здание площадью 1,5 тысяч кв. м. Недвижимость подходит для строительства торгового или спортивного объекта, а также для других коммерческих целей.