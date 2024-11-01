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Posted 1 ноября, 10:50

Published 1 ноября, 10:50

Modified 1 ноября, 10:52

Updated 1 ноября, 10:52

Здание бывшего общежития на Яковлева продали за 80,4 млн рублей

Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ

1 ноября 2024, 10:50
Фото: ГИС Торги.

Здание бывшего общежития на Яковлева продали за 80,4 млн рублей

На торгах по продаже четырехэтажного здания на улице Яковлева единственная заявка была от предпринимательницы Софьи Кутулуцкой.

Недавно «Дом.рф» объявил о завершении торгов по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу улица Яковлева. В рамках аукциона был выставлен на продажу четырехэтажный объект общей площадью 4,1 тысяч кв. м, а также земельный участок площадью 0,29 га, который ранее находился в федеральной собственности.

Данный комплекс в прошлом использовался как общежитие для студентов ОмГАУ, однако в настоящее время он расселен. Здание расположено в непосредственной близости от Института ветеринарной медицины и биотехнологии.

Фото: ГИС Торги

На аукцион поступила единственная заявка от предпринимательницы Софьи Кутулуцкой, зарегистрированной в городе Видное Московской области. В связи с отсутствием конкуренции на торгах, ей предложили приобрести объект по стартовой цене в 80,4 млн рублей. Основной профиль деятельности Кутулуцкой связан с арендой и управлением нежилой недвижимостью.

Напомним, что недавно ДОМ.РФ объявил аукцион на имущественный комплекс в центре Омска, включающий участок 0,43 га и здание площадью 1,5 тысяч кв. м. Недвижимость подходит для строительства торгового или спортивного объекта, а также для других коммерческих целей.

ДОМ. РФ продаёт в Омске недвижимость под торговый или спортивный объект
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#Екатерина Тараленко#Недвижимость#Омск#Омская область#Аренда#Аукцион#Новости#Общежитие#ОмГАУ
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