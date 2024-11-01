Джуд Лоу рассказал о прекращении спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари»

Напомним, что сериал по вселенной фильма «Гарри Поттер» выйдет на экраны не раньше 2026–2027 года. Сейчас работы находятся на начальной стадии, сценаристы только приступают к написанию сцен и диалогов. По этой причине глава HBO Кейси Блойс пока не решается говорить даже о примерных сроках.