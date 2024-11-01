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Posted 1 ноября, 11:15

Published 1 ноября, 11:15

Modified 1 ноября, 11:19

Updated 1 ноября, 11:19

Джуд Лоу

Джуд Лоу рассказал о прекращении спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари»

1 ноября 2024, 11:15
Фото: Warner Bros. Джуд Лоу
Сейчас все внимание уделяется работе над сериалом по оригинальным книгам.

Британский актер Джуд Лоу рассказал, что спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари», в которых он играл молодого Альбуса Дамблдора, больше не планируется. Создатели выпустили лишь три фильма из пяти и решили закрыть производство. Об этом Лоу сообщил в интервью изданию Variety.

«Я знаю, что производство новых фильмов, безусловно, приостановлено. Я предполагаю, что теперь, когда они делают „Гарри Поттера“ как телешоу, они, вероятно, вложат в это свою энергию», — отметил актер.

Джуд Лоу также вспомнил, как в 2017 году впервые работал с автором книг Джоан Роулинг. Тогда она давала подсказки актеру, как правильно передать характер молодого Дамблдора. Роулинг подчеркивала, что Дамблдор считает себя монстром, поэтому ему нравится главный герой спин-оффов волшебник-зоолог Ньют Саламандер, который любит монстров и заботится о них.

Первый фильм франшизы «Фантастические звери» вышел 2016 году, он назывался «Фантастические звери и места их обитания». В прокате картина собрала 814 миллионов долларов. Однако такой результат не смогли повторить последующие фильмы: «Преступления Гриндельвальда» в 2018 собрал 654 миллиона долларов, а «Секреты Дамблдора», выпущенные в 2022, собрали 407 миллионов долларов.

Напомним, что сериал по вселенной фильма «Гарри Поттер» выйдет на экраны не раньше 2026–2027 года. Сейчас работы находятся на начальной стадии, сценаристы только приступают к написанию сцен и диалогов. По этой причине глава HBO Кейси Блойс пока не решается говорить даже о примерных сроках.

Источник: Газета.ру, HBO, variety

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