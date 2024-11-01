Джуд Лоу рассказал о прекращении спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари»

Posted 1 ноября, 11:15
Published 1 ноября, 11:15
Modified 1 ноября, 11:19
Updated 1 ноября, 11:19
Британский актер Джуд Лоу рассказал, что спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари», в которых он играл молодого Альбуса Дамблдора, больше не планируется. Создатели выпустили лишь три фильма из пяти и решили закрыть производство. Об этом Лоу сообщил в интервью изданию Variety.
«Я знаю, что производство новых фильмов, безусловно, приостановлено. Я предполагаю, что теперь, когда они делают „Гарри Поттера“ как телешоу, они, вероятно, вложат в это свою энергию», — отметил актер.
Джуд Лоу также вспомнил, как в 2017 году впервые работал с автором книг Джоан Роулинг. Тогда она давала подсказки актеру, как правильно передать характер молодого Дамблдора. Роулинг подчеркивала, что Дамблдор считает себя монстром, поэтому ему нравится главный герой спин-оффов волшебник-зоолог Ньют Саламандер, который любит монстров и заботится о них.
Первый фильм франшизы «Фантастические звери» вышел 2016 году, он назывался «Фантастические звери и места их обитания». В прокате картина собрала 814 миллионов долларов. Однако такой результат не смогли повторить последующие фильмы: «Преступления Гриндельвальда» в 2018 собрал 654 миллиона долларов, а «Секреты Дамблдора», выпущенные в 2022, собрали 407 миллионов долларов.
Напомним, что сериал по вселенной фильма «Гарри Поттер» выйдет на экраны не раньше 2026–2027 года. Сейчас работы находятся на начальной стадии, сценаристы только приступают к написанию сцен и диалогов. По этой причине глава HBO Кейси Блойс пока не решается говорить даже о примерных сроках.
Источник: Газета.ру, HBO, variety