Звезду «Кадетства» и «Елок» начали разыскивать судебные приставы

Posted 31 октября, 09:48
Published 31 октября, 09:48
Modified 1 ноября, 08:05
Updated 1 ноября, 08:05
Стало известно, что актер Александр Головин, известный зрителям по ролям в сериале «Кадетство» и франшизе «Елки», попал в поле зрения судебных приставов. Они разыскивают его из-за накопившихся штрафов.
По данным телеграм-канала Shot, Головин не оплачивает штрафы от ГАИ уже больше года, сейчас их накопилось более ста. Общая сумма, которую задолжал актер — 60 тысяч рублей. Среди самых частых нарушений — превышение скоростного режима и нахождение за рулем с телефоном в руках. Также известно, что в прошлом году Александр Головин стал участником ДТП.
При этом сам актер отказывается давать какие-либо комментарии касаемо своих долгов. В отношении него возбуждено несколько исполнительных производств, московские судебные приставы пытаются взыскать необходимую сумму с Головина, но пока безуспешно.
Такая новость расстроила фанатов актера. Пользователи сети задались вопросом, стоят ли невыплаченные штрафы испорченного общественного мнения. Многие высказались и о том, что с таким пренебрежительным отношением к ПДД лучше вовсе не садиться за руль.
«Эх, Саша, что же ты делаешь»
«Так выглядит безответственность. Нужен закон, чтобы у таких отбирали машины. Не хочет по правилам ездить — подвергает других людей опасности — нечего ездить»
«Забирать надо тачки, у этих охламонов, или права, пусть в метро ездят», — пишут пользователи.
Александр Головин родился 13 января 1989 года в чешском городе Брно, но вскоре после рождения сына семья вернулась в Москву. Творческая биография молодого артиста началась со съемок в клипе «Три слова» на композицию Найка Борзова, тогда Головину было всего 10 лет. Потом Александра пригласили на съемочную площадку юмористического журнала «Ералаш».
Настоящая популярность пришла к актеру после выхода сериала «Кадеты», где он сыграл Михаила Оболенского, одного из главных персонажей. Также Головин известен по роли в многосерийной картине «Кадетство».
Источник: Лента.ру, biographe