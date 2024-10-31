Звезду «Кадетства» и «Елок» начали разыскивать судебные приставы

По данным телеграм-канала Shot, Головин не оплачивает штрафы от ГАИ уже больше года, сейчас их накопилось более ста. Общая сумма, которую задолжал актер — 60 тысяч рублей. Среди самых частых нарушений — превышение скоростного режима и нахождение за рулем с телефоном в руках. Также известно, что в прошлом году Александр Головин стал участником ДТП.