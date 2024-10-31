Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного актера

В недавнем интервью Town & Country жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась, как она рассказала дочерям о диагнозе их отца. Напомним, что информация о болезни Брюса появилась в сети в 2022 году, изначально речь шла о афазии — расстройстве, усложняющем возможность говорить и влияющем на понимание обращенной речи. Только через год Хеминг объявила, что мужу поставили точный и, к сожалению, неутешительный диагноз — лобно-височная дегенерация.