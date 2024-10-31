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Posted 31 октября, 09:46

Published 31 октября, 09:46

Modified 31 октября, 09:48

Updated 31 октября, 09:48

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного актера

31 октября 2024, 09:46
Фото: Лента.ру. Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Эмма Хеминг поделилась с журналистами, как рассказала дочерям о болезни Уиллиса.

В недавнем интервью Town & Country жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась, как она рассказала дочерям о диагнозе их отца. Напомним, что информация о болезни Брюса появилась в сети в 2022 году, изначально речь шла о афазии — расстройстве, усложняющем возможность говорить и влияющем на понимание обращенной речи. Только через год Хеминг объявила, что мужу поставили точный и, к сожалению, неутешительный диагноз — лобно-височная дегенерация.

«Я пытаюсь найти баланс между горем и печалью, которые я чувствую, и радостью. Эту болезнь неправильно диагностируют, ее упускают из виду, ее неправильно понимают, поэтому для меня было важно, чтобы мне наконец дали верный диагноз мужа и я могла объяснить ситуацию нашим детям», — рассказала Эмма.

Эмма не боится откровенно говорить о болезни отца дочерям — 12-летней Мейбл Рэй и 10-летней Эвелин Пенн — не скрывая от них трудности, с которыми иногда приходится сталкиваться.

«Они росли, и Брюс с годами становился все хуже. Я не пытаюсь оградить их от этого. У нашего терапевта я узнала, что если дети задают вопросы, они готовы узнать ответ. Если бы мы увидели, что Брюсу тяжело, я бы обсудила это с детьми, чтобы они могли понять все по-настоящему», — добавила Хеминг.
Эмма Хеминг и Брюс УиллисЭмма Хеминг и Брюс Уиллис
Эмма Хеминг и Брюс Уиллис. Фото: РБК

Эмма Хеминг также подчеркнула, что их дети знают о неизлечимости болезни, поэтому она старается подробнее объяснять им все тонкости.

«Лечения не существует, поэтому я и выступаю за повышение осведомленности об этой болезни. Я не позволю этому недугу уничтожить дух нашей семьи. Брюс бы этого не хотел. Они увидят, как я борюсь за нас, и обретут надежду и помогут следующей семье», — отметила супруга Брюса.

Источник: HELLO! Russia

Напомним, что недавно бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала, как навестила экс-супруга вместе с внучкой Луеттой и о его нынешнем состоянии. У актрисы и Уиллиса трое общих дочерей: 36-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 30-летняя Таллула, все они до сих пор поддерживают отца и его новую семью.

#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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