Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест

Posted 31 октября, 11:02
Published 31 октября, 11:02
Modified 31 октября, 11:23
Updated 31 октября, 11:23
В Басманном суде Москвы прошло заседание по делу Владимира Куприянова, бывшего министра труда Омской области и заместителя председателя регионального правительства. Судья решил продлить его арест.
На заседании 21 октября судья рассмотрел доводы сторон. Следствие полагает, что Куприянов, находясь на свободе, может уклониться от правосудия, уничтожить улики или повлиять на свидетелей. Суд согласился с этой позицией и продлил срок его задержания. Также было принято решение продлить срок предварительного следствия по делу Куприянова до 4 февраля 2025 года.
Защита Куприянова настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог. Однако суд, учитывая все обстоятельства, отклонил эти запросы. Куприянов останется в СИЗО еще на три месяца.
Бывшего министра, напомним, подозревают в получении взятки. Задержание Куприянова состоялось еще в июне этого года. Следственные органы заявляют, что он получил средства и имущество от Башурова, который возглавляет Марьяновский дом-интернат. Взамен экс-министр, по версии следствия, оказывал Башурову защиту и содействовал в его работе. Учитывая серьезность обвинений, Куприянов был переведен в Москву для расследования.
25 июня Куприянов подал апелляцию с просьбой отменить арест, информация о которой была занесена в картотеку судов общей юрисдикции. Однако, несмотря на его попытки изменить меру пресечения, суд отказал. 1 августа состоялось заседание, на котором судья Тимур Вахрамеев решил оставить экс-министра в следственном изоляторе до 4 ноября.