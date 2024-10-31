Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест

Бывшего министра, напомним, подозревают в получении взятки. Задержание Куприянова состоялось еще в июне этого года. Следственные органы заявляют, что он получил средства и имущество от Башурова, который возглавляет Марьяновский дом-интернат. Взамен экс-министр, по версии следствия, оказывал Башурову защиту и содействовал в его работе. Учитывая серьезность обвинений, Куприянов был переведен в Москву для расследования.