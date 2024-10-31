gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 09:45

Published 31 октября, 09:45

Modified 31 октября, 09:46

Updated 31 октября, 09:46

Внимание к качеству: выбираем идеальный жилой комплекс в Омске

Внимание к качеству: выбираем идеальный жилой комплекс в Омске

31 октября 2024, 09:45
Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“.
Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“. erid: LjN8K2iHe
Определиться с переездом в новый жилой комплекс — это важное решение, от которого зависят не только характеристики жилья, но и качество жизни в будущем. Разбираем ключевые аспекты качественного ЖК, жизнь в котором будет приносить только удовольствие.

Репутация застройщика

Первое, на что стоит обратить внимание, — это репутация застройщика. Исследуйте информацию о компании, которая строит жилой комплекс. Посмотрите, какие проекты она реализовала ранее. Долговечность и качество строительства напрямую зависят от профессионализма застройщика.

В случае с ЖК «Пушкино» вы можете быть уверены в надежности девелопера «Партнер». Он уже успешно зарекомендовал себя в Тюмени, причем не только как застройщик. Более того, «Партнер» отличается прогрессивным подходом к работе, компания является востребованным производителем силикатных и газобетонных блоков «Поревит», тротуарной плитки «Выбор».

Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“

Качество строительства

Обращайте внимание на технологии и материалы, используемые при строительстве. Качественные материалы обеспечивают долговечность и безопасность вашего жилья. Убедитесь, что застройщик соблюдает все строительные нормы и правила. В ЖК «Пушкино» используются современные строительные технологии, что гарантирует высокое качество и надежность. Кроме того, жилой комплекс соответствует всем необходимым экологическим стандартам, что также важно для жителей.

Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“

Мы уже упоминали о том, что в строительстве жилого комплекса «Пушкино» применяются экологически чистые и надежные блоки «Поревит». Однако это не единственное преимущество комплекса.

В рамках проекта используются клапаны инфильтрации воздуха (КИВы) — специальные приточные вентиляционные устройства. Не секрет, что качество городского воздуха оставляет желать лучшего, поэтому застройщик принимает меры для улучшения микроклимата в квартирах. С помощью КИВов можно снизить концентрацию углекислого газа в воздухе, который поступает с улицы.

Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“

Кроме того, система КИВов регулирует влажность воздуха и обеспечивает его циркуляцию, что препятствует развитию бактерий и плесени, которые процветают во влажной среде. Компания «Партнер» уже давно включила КИВы в обязательную комплектацию своих зданий, чтобы обеспечить будущим жителям здоровый микроклимат и возможность наслаждаться чистым и свежим воздухом.

Инфраструктура

Качество жизни в новом жилом комплексе во многом зависит от развитой инфраструктуры. Рядом с вашим новым домом должны находиться необходимые учреждения: школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения, спортивные и развлекательные центры.

Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“

ЖК «Пушкино» поэтапно превратится в район с хорошо развитой инфраструктурой: в шаговой доступности будут располагаться образовательный центр со школой и детским садом, парк, бульвар, стрит-ритейл, общественный центр с рестораном и банный комплексом, а также разнообразными магазинами, фитнес-залом, аптекой и прочими предприятия оказания услуг, требуемые для жизни в современном пространстве. Вам не придется тратить время на долгие поездки по городу — все важные объекты будут располагаться рядом.

Планировка и благоустройство

Планировка квартир и благоустройство территории — это ключевые моменты, которые напрямую влияют на уровень проживания. Удобные и функциональные планировки обеспечивают максимальную практичность использования пространства. Эргономичные квартиры всегда выигрышны.

Здесь вас ждут светлые комнаты с высокими потолками, высококачественная отделка и даже частично мебель — да, квартиры в «Пушкино» сдаются с готовым ремонтом, полностью оборудованными санузлами и кухонным гарнитуром с варочной панелью. Вам останется только расставить основную мебель и интерьерные вещицы для уюта! Каждая квартира в «Пушкино» — это пространство для творчества и самовыражения, где вы сможете создать уникальный уголок для своей семьи.

Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“

Безопасность

Безопасность — это важный аспект, который не стоит недооценивать. Современные жилые комплексы должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, контроля доступа и охраны. В ЖК «Пушкино» предусмотрены все необходимые меры безопасности, что создает комфортную и безопасную среду для жителей. Закрытая территория комплекса и камеры наблюдения создают дополнительный уровень защиты.

К тому же ЖК «Пушкино» расположен в районе с высокой инвестиционной привлекательностью, что обещает значительный рост цен на недвижимость в будущем.

Фото: АО «СЗ „Партнер-Строй“

Выбор нового жилого комплекса — это важный шаг, требующий тщательного анализа и учета множества факторов. ЖК «Пушкино» в Омске предоставляет отличные возможности для комфортной и безопасной жизни. Надежный застройщик, высокое качество строительства и благоустроенная территория с необходимой инфраструктурой в недалеком будущем — все это делает этот комплекс привлекательным выбором для будущих жителей. Покупая квартиру в «Пушкино», вы точно делаете ставку на качество.

Адрес отдела продаж проекта «Пушкино»:

ул. Октябрьская, д. 159, офис 20.

Телефон: 8 (3812) 55–00–00.

Больше о проектах компании «Партнер» можно узнать в телеграм-канале и на сайте partner-eco.ru.

Застройщик — АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г. Застройщик — ООО „СЗ „Квадро“, проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика