Внимание к качеству: выбираем идеальный жилой комплекс в Омске

ЖК «Пушкино» поэтапно превратится в район с хорошо развитой инфраструктурой: в шаговой доступности будут располагаться образовательный центр со школой и детским садом, парк, бульвар, стрит-ритейл, общественный центр с рестораном и банный комплексом, а также разнообразными магазинами, фитнес-залом, аптекой и прочими предприятия оказания услуг, требуемые для жизни в современном пространстве. Вам не придется тратить время на долгие поездки по городу — все важные объекты будут располагаться рядом.