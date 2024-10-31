В Омской области ищут вертолет санавиации, который займется перевозкой пациентов

В 2023 году на территории Омской области вертолеты санавиации МИ-8МТ совершили 414 вылетов. Они перевезли 545 пациентов. Среди эвакуированных по экстренным случаям было 29 младенцев и 50 детей в возрасте от 1 года до 17 лет.