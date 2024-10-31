В Омской области ищут вертолет санавиации, который займется перевозкой пациентов

Posted 31 октября, 06:50
Published 31 октября, 06:50
Modified 31 октября, 07:09
Updated 31 октября, 07:09
Омский Центр медицины катастроф ищет авиаперевозчика на вертолете для транспортировки пациентов. Срок контракта рассчитан с 1 декабря 2024 года по 25 декабря 2025 года. Максимальная цена договора — 70 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 7 ноября.
Вертолет будет базироваться в Таре возле Центральной районной больницы. Воздушное судно должно быть не старше 10 лет, дальность полета — не менее 700 км.
«Дополнительные топливные баки не должны размещаться в салоне вертолета. Количество мест для медицинских работников и сопровождающих лиц: не менее 8 шт. Количество мест для пациентов: не менее 2 шт. для лежачих пациентов», — говорится в документах.
Количество летных часов в контракте не установлено, так как санавиация будет работать по заявке заказчика.
В 2023 году на территории Омской области вертолеты санавиации МИ-8МТ совершили 414 вылетов. Они перевезли 545 пациентов. Среди эвакуированных по экстренным случаям было 29 младенцев и 50 детей в возрасте от 1 года до 17 лет.