В Омске на Кабанова ввели в эксплуатацию 16-этажный дом: сколько стоят новые квартиры

Стоимость квартир составляет от 5 до 13 млн рублей в зависимости от расположения, этажа и количества комнат. Небольшая однокомнатная квартира площадью в 40 кв. м будет стоить 5,6 млн рублей. Более просторная трехкомнатная площадью 88 кв. м обойдется в 11 075 000 рублей, а четырехкомнатная площадью 100 кв. м стоит 12,5 млн рублей.