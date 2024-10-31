В Омске на Кабанова ввели в эксплуатацию 16-этажный дом: сколько стоят новые квартиры

Posted 31 октября, 06:01
Published 31 октября, 06:01
Modified 31 октября, 06:12
Updated 31 октября, 06:12
В Омске ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом комплекса «Прибрежный-2», который находится на улице Кабанова, 2 в Кировском округе. Как рассказал мэр Сергей Шелест, общая площадь жилых помещений нового дома составляет 17 239 квадратных метров.
Комплекс включает 315 квартир различной планировки: от уютных однокомнатных до просторных четырехкомнатных. В дополнение к жилым помещениям предусмотрены шесть коммерческих объектов. Застройщиком объекта является ООО «Производственно-строительная компания „Трест № 4“».
Стоимость квартир составляет от 5 до 13 млн рублей в зависимости от расположения, этажа и количества комнат. Небольшая однокомнатная квартира площадью в 40 кв. м будет стоить 5,6 млн рублей. Более просторная трехкомнатная площадью 88 кв. м обойдется в 11 075 000 рублей, а четырехкомнатная площадью 100 кв. м стоит 12,5 млн рублей.
Напомним, что недавно в Омске сдали многоквартирный дом на Гусарова, где новые квартиры стоят 6-8 млн рублей, однако есть более дорогие помещения под коммерческие организации.