В Омске пройдут публичные слушания по проекту бюджета

В Омском городском Совете сегодня, 31 октября, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов был связан с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов: депутатам предложили утвердить программу публичных слушаний, на которых будет обсуждаться этот документ.