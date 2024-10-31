В Омске пройдут публичные слушания по проекту бюджета

Posted 31 октября, 05:59
Published 31 октября, 05:59
Modified 31 октября, 06:01
Updated 31 октября, 06:01
В Омском городском Совете сегодня, 31 октября, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов был связан с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов: депутатам предложили утвердить программу публичных слушаний, на которых будет обсуждаться этот документ.
В предложенной программе всего 5 пунктов: вступительное слово главы комитета Сергея Грушичева, доклад главы департамента финансов Ольги Илютиковой, доклад главы Контрольно-счетной палаты города Омска Александра Клюхина о заключении КСП, выступления зарегистрированных лиц и прения.
Депутаты утвердили программу. Напомним: бюджет-2024 тоже проходил через публичные слушания, которые состоялись 10 ноября 2023 года.