Тюрьмы не будет: актеру Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики

Интересно, что новость о задержании стала шоком для близких актера, так как он никогда не был участником громких скандалов, и, тем более, наркотических разбирательств. Сам Анатолий ни разу не комментировал инцидент и постарался как можно быстрее вернуться в свет: уже через два месяца после происшествия Руденко появился на премьере сериала вместе с супругой, продолжил сниматься в кино и играть в театре.