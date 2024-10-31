Тюрьмы не будет: актеру Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики

Posted 31 октября, 10:33
Published 31 октября, 10:33
Modified 31 октября, 19:55
Updated 31 октября, 19:55
В начале года актер Анатолий Руденко попался с пакетом наркотиков во время выхода из такси. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 228, ч.1, которое рассмотрели в особом порядке и уже вынесли приговор. Ускорить процесс помогло чистосердечное признание Руденко, а также его готовность сотрудничать со следствием.
Интересно, что новость о задержании стала шоком для близких актера, так как он никогда не был участником громких скандалов, и, тем более, наркотических разбирательств. Сам Анатолий ни разу не комментировал инцидент и постарался как можно быстрее вернуться в свет: уже через два месяца после происшествия Руденко появился на премьере сериала вместе с супругой, продолжил сниматься в кино и играть в театре.
Согласно данным из судебных документов, обвиняемый понимал опасность своих действий, дело обстояло так: он нашел пакетик с 0,5 граммами запрещенного вещества на улице и решил его подобрать. 17 января Анатолия задержали правоохранители и изъяли тот самый пакетик. Отмечается, что изначально актер пытался стоять на том, что считал содержимое пачки отравой для собак, но быстро отказался от этой версии.
Судебно-психиатрическая экспертиза, которую провели Руденко на стадии предварительного расследования, показала, что у него действительно не было и нет наркотической зависимости, соответственно, в лечении он не нуждается.
«Согласно заключению комиссии экспертов Руденко А.К. хроническим психическим расстройством или иным болезненным состоянием не страдал, и не страдает каким-либо расстройством в настоящее время. Руденко А.К. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего положения, защищать свои права и законные интересы, давать показания, участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях», — передает информацию из судебного акта «Стархит».
Суд взял во внимание сотрудничество актера со следствием и не стал ужесточать приговор. В качестве наказания Руденко отправится на общественные работы. Однако пока неизвестно, какого характера они будут. Также смягчающим обстоятельством стало наличие у Анатолия маленького ребенка.
«При назначении наказания учли характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи», — добавили в суде.
Источник: Стархит