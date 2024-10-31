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Posted 31 октября, 10:33

Published 31 октября, 10:33

Modified 31 октября, 19:55

Updated 31 октября, 19:55

Анатолий Руденко

Тюрьмы не будет: актеру Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики

31 октября 2024, 10:33
Фото: domkino.tv. Анатолий Руденко
Актер смог максимально смягчить себе приговор и теперь его ждут только обязательные работы.

В начале года актер Анатолий Руденко попался с пакетом наркотиков во время выхода из такси. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 228, ч.1, которое рассмотрели в особом порядке и уже вынесли приговор. Ускорить процесс помогло чистосердечное признание Руденко, а также его готовность сотрудничать со следствием.

Детали разбирательства

Интересно, что новость о задержании стала шоком для близких актера, так как он никогда не был участником громких скандалов, и, тем более, наркотических разбирательств. Сам Анатолий ни разу не комментировал инцидент и постарался как можно быстрее вернуться в свет: уже через два месяца после происшествия Руденко появился на премьере сериала вместе с супругой, продолжил сниматься в кино и играть в театре.

Согласно данным из судебных документов, обвиняемый понимал опасность своих действий, дело обстояло так: он нашел пакетик с 0,5 граммами запрещенного вещества на улице и решил его подобрать. 17 января Анатолия задержали правоохранители и изъяли тот самый пакетик. Отмечается, что изначально актер пытался стоять на том, что считал содержимое пачки отравой для собак, но быстро отказался от этой версии.

Анатолий РуденкоАнатолий Руденко
Анатолий Руденко. Фото: kino-teatr.ru

Что показала психологическая экспертиза

Судебно-психиатрическая экспертиза, которую провели Руденко на стадии предварительного расследования, показала, что у него действительно не было и нет наркотической зависимости, соответственно, в лечении он не нуждается.

«Согласно заключению комиссии экспертов Руденко А.К. хроническим психическим расстройством или иным болезненным состоянием не страдал, и не страдает каким-либо расстройством в настоящее время. Руденко А.К. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего положения, защищать свои права и законные интересы, давать показания, участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях», — передает информацию из судебного акта «Стархит».

Приговор

Суд взял во внимание сотрудничество актера со следствием и не стал ужесточать приговор. В качестве наказания Руденко отправится на общественные работы. Однако пока неизвестно, какого характера они будут. Также смягчающим обстоятельством стало наличие у Анатолия маленького ребенка.

«При назначении наказания учли характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи», — добавили в суде.

Источник: Стархит

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#Анастасия Баянова#Наркотики#Суд#Россия#Развлечения#Приговор#Новости#КЦ
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