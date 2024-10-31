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Posted 31 октября, 06:20

Published 31 октября, 06:20

Modified 31 октября, 06:22

Updated 31 октября, 06:22

Омский бизнесмен Андрей Коломоец учредил компанию в Новом Уренгое

Теперь Новый Уренгой: омский бизнесмен Андрей Коломоец учредил еще одну компанию

31 октября 2024, 06:20
Фото: 1MI.

Омский бизнесмен Андрей Коломоец учредил компанию в Новом Уренгое

«Вельталь-Энерджи» специализируется на производстве электроэнергии.

Омский предприниматель Андрей Коломоец стал учредителем еще одной фирмы. Это общество с ограниченной ответственностью «Вельталь-Энерджи», которое было зарегистрировано 30 октября в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Компания специализируется на «производстве электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельности по обеспечению работоспособности электростанций», в ее уставном капитале 10 тысяч рублей.

Напомним: Андрей Коломоец зарабатывает в основном на авиаперевозках. Он является единственным учредителем компании «Вельталь-Авиа» с миллиардной годовой выручкой, благодаря чему может считаться одним из богатейших омичей. В последнем топе-богатых от Города55 бизнесмен занял 24-е место.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Новая фирма#Андрей Коломоец
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