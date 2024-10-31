Теперь Новый Уренгой: омский бизнесмен Андрей Коломоец учредил еще одну компанию

Омский предприниматель Андрей Коломоец стал учредителем еще одной фирмы. Это общество с ограниченной ответственностью «Вельталь-Энерджи», которое было зарегистрировано 30 октября в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Компания специализируется на «производстве электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельности по обеспечению работоспособности электростанций», в ее уставном капитале 10 тысяч рублей.