Теперь Новый Уренгой: омский бизнесмен Андрей Коломоец учредил еще одну компанию

Posted 31 октября, 06:20
Published 31 октября, 06:20
Modified 31 октября, 06:22
Updated 31 октября, 06:22
Омский предприниматель Андрей Коломоец стал учредителем еще одной фирмы. Это общество с ограниченной ответственностью «Вельталь-Энерджи», которое было зарегистрировано 30 октября в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Компания специализируется на «производстве электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельности по обеспечению работоспособности электростанций», в ее уставном капитале 10 тысяч рублей.
Напомним: Андрей Коломоец зарабатывает в основном на авиаперевозках. Он является единственным учредителем компании «Вельталь-Авиа» с миллиардной годовой выручкой, благодаря чему может считаться одним из богатейших омичей. В последнем топе-богатых от Города55 бизнесмен занял 24-е место.