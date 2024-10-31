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Posted 31 октября, 13:35

Published 31 октября, 13:35

Modified 31 октября, 15:40

Updated 31 октября, 15:40

Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой

Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой

31 октября 2024, 13:35
Фото: 1MI.
Октябрьский районный суд выявил в действиях АО «ТГК-11» нарушения прав потребителей и обязал компанию сделать омичам компенсацию морального вреда.

Прошлой зимой тысячи омичей остались без тепла в 30-градусный мороз, отопление покинуло не только жилые дома, но и социальные учреждения. Причиной масштабных перебоев стала череда аварий на ТЭЦ-5, которая началась с приходом в регион сильных холодов.

После этого прокуратура заинтересовалась деятельностью АО «ТГК-11», в состав которого входит ТЭЦ-5. В ходе проверок удалось обнаружить многочисленные нарушения законодательства в области промышленной и энергетической безопасности.

Чтобы отстоять интересы омичей, прокурор Октябрьского округа подал иск в суд и просил взыскать с компании компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей и штрафа в 5 000 рублей за услуги ненадлежащего качества. Суд встал на сторону прокурора и установил, что нарушения действительно были.

«В пользу граждан взысканы компенсации морального вреда и штрафы в различных размерах», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Ранее Город55 подробно разъяснял, как устроена система отопления в Омске.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Компенсация#Новости#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#АО «ТГК-11»
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