Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой

Posted 31 октября, 13:35
Published 31 октября, 13:35
Modified 31 октября, 15:40
Updated 31 октября, 15:40
Прошлой зимой тысячи омичей остались без тепла в 30-градусный мороз, отопление покинуло не только жилые дома, но и социальные учреждения. Причиной масштабных перебоев стала череда аварий на ТЭЦ-5, которая началась с приходом в регион сильных холодов.
После этого прокуратура заинтересовалась деятельностью АО «ТГК-11», в состав которого входит ТЭЦ-5. В ходе проверок удалось обнаружить многочисленные нарушения законодательства в области промышленной и энергетической безопасности.
Чтобы отстоять интересы омичей, прокурор Октябрьского округа подал иск в суд и просил взыскать с компании компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей и штрафа в 5 000 рублей за услуги ненадлежащего качества. Суд встал на сторону прокурора и установил, что нарушения действительно были.
«В пользу граждан взысканы компенсации морального вреда и штрафы в различных размерах», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
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