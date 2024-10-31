Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой

Чтобы отстоять интересы омичей, прокурор Октябрьского округа подал иск в суд и просил взыскать с компании компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей и штрафа в 5 000 рублей за услуги ненадлежащего качества. Суд встал на сторону прокурора и установил, что нарушения действительно были.