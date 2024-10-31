Стоим уже час. В омских Нефтяниках из-за аварии образовалась пробка

Posted 31 октября, 04:37
Published 31 октября, 04:37
Modified 31 октября, 04:51
Updated 31 октября, 04:51
Сегодня утром, 31 октября, в городке Нефтяников по проспекту Мира образовалась огромная пробка из-за аварии. Как следует из данных Яндекс.Карт, затор образовался на участке от ДК им. Малунцева до медакадемии.
Как видно на кадрах, доступных Городу55, авария произошла с участием иномарки, чей кузов оказался сильно поврежден.
В 2ГИС омичи оставили комментарии по поводу случившегося. Многие стояли в ожидании около часа. Некоторые пассажиры выходили из автобусов и шли пешком.
«Видимо, сегодня у меня уже выходной»,
«Дайте вертолет, пожалуйста, мне чисто до ОмГУ долететь»,
«Что я физручке скажу, почему меня нет на паре»,
«У меня есть чипсы со сметаной, кто хочет?»,
«За аварию на этой дороге нужно лишать прав»,
«У меня первой парой злой препод, вы издеваетесь»,
«Пока ехал на работу, дети школу закончили»,
«Друзья, я негодую! Стоим уже час», — пишут омичи.
Ранее Город55 писал о задымлении, которое заметили омичи в районе здания бывшего «Летура».