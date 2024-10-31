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Posted 31 октября, 12:27

Published 31 октября, 12:27

Modified 31 октября, 13:09

Updated 31 октября, 13:09

Скидки достигнут 90%: с россиянами поделились лайфхаками перед осенней распродажей

Скидки достигнут 90%: с россиянами поделились лайфхаками перед осенней распродажей

31 октября 2024, 12:27
Фото: 1MI.
В преддверии Черной пятницы магазины и онлайн-платформы предлагают своим клиентам уникальные акции и повышенные кешбэки. В материале — делимся секретами перед распродажей.

В России осень 2024 года ознаменовалась началом масштабных распродаж, приуроченных к 11 ноября, когда отмечается День холостяка. Этот день стал настоящим праздником для шопоголиков, и распродажи стартуют задолго до него. Когда именно они начнутся, сообщили «Новые известия».

Многие маркетплейсы, такие как «Озон» и «Вайлдберриз», уже запустили свои акции, предлагая покупателям впечатляющие скидки, которые могут достигать 85% на «Озоне» и 90% на «Вайлдберриз». Эти предложения действуют в период с 11 по 14 ноября и охватывают широкий ассортимент товаров, включая электронику, игрушки, мебель, косметику, одежду и обувь.

Однако не только крупные онлайн-ритейлеры участвуют в этой распродажной лихорадке. На платформе «Мегамаркет» проходит акция под названием «Зеленый день», которая продлится всего 24 часа — с 11 по 12 ноября. Для владельцев подписки «Прайм» от «Сбера» открываются дополнительные возможности: они могут начать шопинг на несколько дней раньше — с 7 ноября, получая при этом повышенный кешбэк до 65%. Это предложение делает покупки еще более выгодными и привлекательными.

«Яндекс Маркет» также не отстает от тренда и предлагает свои скидки с 1 по 13 ноября, однако наиболее выгодные предложения ожидаются именно в День холостяка. Платформа подготовила специальные промокоды, которые позволят новым клиентам и тем, кто делает повторные заказы, получить дополнительные скидки.

Помимо онлайн-ресурсов, распродажи также объявили традиционные магазины, специализирующиеся на косметике, одежде и бытовой технике. Тем не менее, значительные скидки в этих категориях товаров запланированы на конец ноября, когда начнется «Черная пятница». Этот праздник шопинга, имеющий свои корни в США, проходит на следующий день после Дня благодарения и стал популярным и в России. В отличие от российских распродаж, скидки в США, как правило, более умеренные, но все равно привлекательные для потребителей.

В России «Черная пятница» стартует в последнюю пятницу ноября, совпадая с американской традицией. Официальный старт распродаж на маркетплейсах намечен на 29 ноября, однако некоторые магазины могут начать свои акции раньше и продлить их на выходные, чтобы привлечь максимальное количество покупателей и увеличить объем продаж.

Напомним, что с октября Nordwind Airlines предоставляет жителям Омска возможность отправиться в Казань по более доступным ценам: стоимость авиабилетов на рейсы Омск-Казань начинается от 4 200 рублей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Косметика#Новости#Электроника#Магазины#Одежда#Озон#Сбер#Акции#Обувь#Вайлдберриз
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