Скидки достигнут 90%: с россиянами поделились лайфхаками перед осенней распродажей

Помимо онлайн-ресурсов, распродажи также объявили традиционные магазины, специализирующиеся на косметике, одежде и бытовой технике. Тем не менее, значительные скидки в этих категориях товаров запланированы на конец ноября, когда начнется «Черная пятница». Этот праздник шопинга, имеющий свои корни в США, проходит на следующий день после Дня благодарения и стал популярным и в России. В отличие от российских распродаж, скидки в США, как правило, более умеренные, но все равно привлекательные для потребителей.