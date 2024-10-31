С бильярдом и баней для директора. В Омске за 220 млн продают элеватор

Posted 31 октября, 04:55
Published 31 октября, 04:55
Modified 31 октября, 04:57
Updated 31 октября, 04:57
В Омске на улице Семиреченской выставили на продажу элеватор и комбикормовый завод. Цена готового бизнеса составляет 220 млн рублей.
«Процесс, укомплектованный в полном объеме оборудованием, технологиями, разрешениями и сертификатами, клиентской базой, и всем необходимым для ведения бизнеса. В том числе: элеватор мощностью 50 тонн/час с участком взвешивания, сушки и подработки зерна, с единовременным хранением 6000 тонн (с возможностью увеличения до 10000 тонн)», — говорится в объявлении.
Для руководящего состава оборудован кабинет с камином, зона отдыха с бильярдом, баней и бассейном. Собственник продает бизнес в связи с уходом на пенсию.
Согласно данным Rusprofile, производственная площадка принадлежит компании «Сибирский зерновой терминал». Руководителем и учредителем является Александр Коканов. В настоящее время организация находится в процессе ликвидации.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 8 млн рублей выставили на продажу пункт по убою скота. Цех находится в деревне Замелетеновка Любинского района.