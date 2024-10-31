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Posted 31 октября, 11:21

Published 31 октября, 11:21

Modified 31 октября, 11:23

Updated 31 октября, 11:23

Иллюстрация

Потеряли 5 тонн зерна. В Шербакуле Омской области загорелась зерносушилка

31 октября 2024, 11:21
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация

В Омской области потеряли 5 тонн зерна из-за пожара в зерносушилке

Площадь возгорания составила 100 кв. м. Кроме зерна больше ничего не пострадало.

В региональном МЧС сообщили о пожаре в металлической зерносушилке в Шербакуле. По информации ведомства, произошло самовозгорание зерна из-за того, что его не просушили перед хранением. Именно такую причину пожара предварительно назвали дознаватели.

Огнем было охвачено 100 «квадратов», а ликвидацией возгорания занимались 6 пожарных и три единицы техники. Пострадавших не было, но 5 тонн зерна из-за пожара оказались повреждены.

Видео: МЧС по Омской области.

Ранее Город55, напомним, рассказывал, что в регионе отменили режим повышенной готовности, введенный еще в марте из-за угрозы природных пожаров.

В Омской области отменят режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров
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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Зерно#Пожары#Новости#Шербакульский район
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