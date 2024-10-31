Потеряли 5 тонн зерна. В Шербакуле Омской области загорелась зерносушилка

Posted 31 октября, 11:21
Published 31 октября, 11:21
Modified 31 октября, 11:23
Updated 31 октября, 11:23
В региональном МЧС сообщили о пожаре в металлической зерносушилке в Шербакуле. По информации ведомства, произошло самовозгорание зерна из-за того, что его не просушили перед хранением. Именно такую причину пожара предварительно назвали дознаватели.
Огнем было охвачено 100 «квадратов», а ликвидацией возгорания занимались 6 пожарных и три единицы техники. Пострадавших не было, но 5 тонн зерна из-за пожара оказались повреждены.
Ранее Город55, напомним, рассказывал, что в регионе отменили режим повышенной готовности, введенный еще в марте из-за угрозы природных пожаров.