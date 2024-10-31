Полтора года перемен: Иван Кротт прокомментировал свой уход из омского минобразования

Posted 31 октября, 09:00
Published 31 октября, 09:00
Modified 31 октября, 09:02
Updated 31 октября, 09:02
21 октября губернатор Омской области подписал распоряжение об освобождении Ивана Кротта от должностей министра образования и заместителя председателя правительства региона. Кротт занимал эти посты с апреля 2023 года, за это время он внес значительный вклад в развитие образовательной сферы региона.
За полтора года работы Кротт успел реализовать ряд важных проектов: было запущено несколько новых лицеев, в том числе инженерный и химико-технологический, активно развивалось инженерное образование в IT-кубах, Кванториумах и «Точках роста». Кроме того, начался масштабный ремонт школ в Омске и области.
В своем телеграм-канале Кротт выразил благодарность своей команде за совместную работу и подчеркнул, что он остается в регионе и продолжит работать в сфере образования.
«Продолжу преподавать в родном Омском педагогическом университете, буду заниматься общественными организациями — Русским географическим обществом, Российским историческим обществом и обществом „Знание“», — комментирует бывший министр.
Напомним, что экс-заместитель министра культуры Омской области поделилась своими мыслями о том, как личные переживания и недостаток поддержки со стороны руководства повлияли на ее решение уйти с должности.