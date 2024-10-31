Полтора года перемен: Иван Кротт прокомментировал свой уход из омского минобразования

За полтора года работы Кротт успел реализовать ряд важных проектов: было запущено несколько новых лицеев, в том числе инженерный и химико-технологический, активно развивалось инженерное образование в IT-кубах, Кванториумах и «Точках роста». Кроме того, начался масштабный ремонт школ в Омске и области.