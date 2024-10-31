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Posted 31 октября, 09:00

Published 31 октября, 09:00

Modified 31 октября, 09:02

Updated 31 октября, 09:02

Стало известно, где будет работ омский экс-министр Кротт после своей отставки

Полтора года перемен: Иван Кротт прокомментировал свой уход из омского минобразования

31 октября 2024, 09:00
Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта.

Стало известно, где будет работ омский экс-министр Кротт после своей отставки

Иван Кротт покинул пост министра образования Омской области, но продолжит работу в сфере образования.

21 октября губернатор Омской области подписал распоряжение об освобождении Ивана Кротта от должностей министра образования и заместителя председателя правительства региона. Кротт занимал эти посты с апреля 2023 года, за это время он внес значительный вклад в развитие образовательной сферы региона.

За полтора года работы Кротт успел реализовать ряд важных проектов: было запущено несколько новых лицеев, в том числе инженерный и химико-технологический, активно развивалось инженерное образование в IT-кубах, Кванториумах и «Точках роста». Кроме того, начался масштабный ремонт школ в Омске и области.

Фото: телеграм-канал Ивана Кротта

В своем телеграм-канале Кротт выразил благодарность своей команде за совместную работу и подчеркнул, что он остается в регионе и продолжит работать в сфере образования.

«Продолжу преподавать в родном Омском педагогическом университете, буду заниматься общественными организациями — Русским географическим обществом, Российским историческим обществом и обществом „Знание“», — комментирует бывший министр.
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#Екатерина Тараленко#Образование#Работа#Омск#Омская область#Правительство#Новости#Иван Кротт#Министр#Поддержка#Уход
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