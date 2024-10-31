От 126 тысяч. Стало известно, сколько нужно зарабатывать омичам для погашения ипотеки

Posted 31 октября, 07:51
Published 31 октября, 07:51
Modified 31 октября, 08:21
Updated 31 октября, 08:21
В условиях растущих процентных ставок и нестабильности на рынке недвижимости актуальным остается вопрос о сумме заработка, необходимого для ипотеки. По данным редакции «РБК-Недвижимость», для оплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в крупных городах России необходим ежемесячный доход от 111,3 тысяч до 346,4 тысяч руб. При этом в прошлом году при ставках в 18% годовых требовался доход в диапазоне от 74,3 тысяч до 233,9 тысяч руб.
Ситуация на рынке жилья в России в 2024 году демонстрирует, что высокие процентные ставки (до 25%) значительно увеличивают финансовую нагрузку на заемщиков. В Москве, где цены на недвижимость достигают рекордных уровней, для обслуживания ипотеки необходимо зарабатывать около 346,4 тысяч руб. в месяц. Это связано с тем, что платеж по ипотеке за среднюю однокомнатную квартиру стоимостью 14 млн рублей составляет 207,8 тысяч рублей. В Омске ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составляет 75,7 тысяч рублей. Для погашения ипотеки омичам требуется зарабатывать от 126 тысяч рублей.
Санкт-Петербург и Казань также входят в тройку городов с самыми высокими требованиями к доходу. В Северной столице ежемесячный платеж составит 141 тысяч рублей, а необходимый доход — 235 тысяч руб. В Казани, где стоимость однушки составляет 8,5 млн рублей, платежи составляют 126,1 тысячу рублей, что требует дохода около 210,2 тысяч руб.
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