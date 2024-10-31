От 126 тысяч. Стало известно, сколько нужно зарабатывать омичам для погашения ипотеки

Ситуация на рынке жилья в России в 2024 году демонстрирует, что высокие процентные ставки (до 25%) значительно увеличивают финансовую нагрузку на заемщиков. В Москве, где цены на недвижимость достигают рекордных уровней, для обслуживания ипотеки необходимо зарабатывать около 346,4 тысяч руб. в месяц. Это связано с тем, что платеж по ипотеке за среднюю однокомнатную квартиру стоимостью 14 млн рублей составляет 207,8 тысяч рублей. В Омске ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составляет 75,7 тысяч рублей. Для погашения ипотеки омичам требуется зарабатывать от 126 тысяч рублей.